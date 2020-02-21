Con trai vừa tròn một tuổi, Trương Bá Chi tiếp tục mang thai cho người tình bí mật?

Rộ tin đồn khi con trai thứ 3 vừa tròn 1 tuổi, Trương Bá Chi lại tiếp tục sinh con cho người tình bí mật.

Ngày 19/2, vợ cũ Tạ Đình Phong nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng khi truyền thông Hong Kong đưa tin Trương Bá Chi vẫn phát lương cho nhân viên như bình thường dù cửa hàng tạm thời đóng cửa vì dịch Covid-19. Nhờ hành động này, cô được netizen đánh giá là một trong những bà chủ có tâm nhất Cbiz. Trương Bá Chi vẫn trả lương cho nhân viên dù cửa hàng tạm thời đóng cửa vì dịch bệnh - Ảnh: Internet Cùng ngày hôm đó, Trương Bá Chi tiếp tục khoe video mặt mộc trên trang cá nhân cùng lời nhắn nhủ: “Đói bụng quá”. Qua đoạn video này, nhiều người nhận xét Trương Bá Chi tăng cân trông thấy. Từ đây có tin đồn cho rằng vợ cũ của Tạ Đình Phong đang mang thai đứa con thứ 4.

Trên thực tế, vào cuối năm ngoái một tấm hình của Trương Bá Chi với chiếc bụng to bất thường được đăng tải trên mạng đã khiến dư luận nghi ngờ về việc này. Trước đó không lâu truyền thông Hong Kong cũng đăng tải thông tin Trương Bá Chi đang chuẩn bị mang thai đứa con thứ 4, cô rất muốn có một đứa con gái. Hình ảnh của Trương Bá Chi được chụp cuối năm 2019 khiến nhiều người hoài nghi cô đang mang thai - Ảnh: Internet Kể từ khi Trương Bá Chi sinh đứa con thứ 3, đời tư của cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông. Chính việc nữ diễn viên họ Trương giữ kín tên tuổi người tình bí mật lại càng khiến dư luận tò mò. Trước khi sinh đứa con thứ 3, Trương Bá Chi rất nỗ lực làm việc bởi vì Tạ Đình Phong chỉ chu cấp nuôi dưỡng cho 2 đứa con chung. Các chi phí khác cô phải tự gánh vác.

Vậy nhưng sau khi sinh xong đứa con thứ 3, Trương Bá Chi không vội vàng tìm kịch bản hoặc tham gia chương trình truyền hình thực tế nào. Theo lẽ thường trong thời điểm này kinh tế của Trương Bá Chi sẽ eo hẹp nhưng cô và gia đình vẫn thường tổ chức những chuyến du lịch nước ngoài dài ngày. Điều này khiến nhiều người suy đoán người tình bí mật đã chu cấp tiền cho Trương Bá Chi và gia đình bạn gái. Tấm hình mới nhất của Trương Bá Chi cũng cho thấy cô tăng cân khá nhiều so với trước đây - Ảnh: Internet Một vài tin đồn khác cho rằng người đàn ông bí mật này là người Singapore nhưng đã có gia đình, Trương Bá Chi là “người thứ 3” nên không dám công khai danh tính. Dù hiện nay trên mạng xuất hiện khá nhiều tin đồn về việc Trương Bá Chi mang thai nhưng cô vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

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