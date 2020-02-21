Thực hư chuyện Tạ Đình Phong bật khóc khi biết Vương Phi nhiễm Covid-19

Sao quốc tế 21/02/2020 07:06

Bạn gái hiện tại của Tạ Đình Phong – nữ danh ca Vương Phi bị nhiễm Covid-19 đang là thông tin được netizen xứ Trung đặc biệt quan tâm.

Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong quay về bên tình cũ Vương Phi. Cặp đôi được cho là rất hạnh phúc mặc dù vẫn chưa chính thức là vợ chồng. Hiện nay Vương Phi – Tạ Đình Phong không thường xuyên tham gia showbiz nhưng chuyện tình của họ vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

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Thời gian gần đây fan hâm mộ đã bắt gặp Tạ Đình Phong và Vương Phi đi du lịch Nhật Bản

Cách đây không lâu, fan hâm mộ cho biết đã gặp Tạ Đình Phong và Vương Phi cùng đi nghỉ dưỡng ở Nhật Bản, giúp xóa tan tin đồn cặp đôi trục trặc tình cảm. Vậy nhưng ngày 20/2 có tin đồn rằng trong lúc đi du lịch Nhật Bản Vương Phi đã bị lây nhiễm Covid-19 và đang bị cách ly. Thông tin này còn khẳng định Tạ Đình Phong cũng đã thừa nhận việc bạn gái bị nhiễm nCoV.

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Có tin đồn Vương Phi bị lây nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản

Không chỉ vậy, tin đồn này còn cho biết thêm, Vương Phi liên tục sốt cao và ho dữ dội, vì điều này mà Tạ Đình Phong đã bật khóc. Hiện nay diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, ở Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ nên không ít người đã tin vào tin đồn này.

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Ngay sau khi tin đồn xuất hiện, người quản lý của Vương Phi đã phủ nhận

Vậy nhưng không lâu sau đó người quản lý của Vương Phi đã chính thức xác nhận đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Người này khẳng định tình trạng sức khỏe của Vương Phi hiện rất tốt, đồng thời gửi lời cảm ơn tới fan hâm mộ.

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Từ khóa:   Vương Phi Trương Bá Chi Covid-19

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