Sự thay đổi ngoạn mục của dàn tứ đại lưu lượng trong làng giải trí Hoa ngữ

Tiêu Chiến và nhiều diễn viên trẻ đã bất ngờ soán ngôi của 4 đàn anh nổi tiếng Dương Dương, Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm.
- Đọ nhan sắc Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác: Ai đẹp trai hơn?
- Không thể chịu nổi sức ép từ antifan, phía Tiêu Chiến liên tiếp có những động thái đáp trả mạnh mẽ
Những năm trước đây, nhờ sự nổi tiếng của mình, Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Dương Dương, Lộc Hàm được xem là tứ đại lưu lượng của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng vật đổi sao dời, hiện nay Đặng Luân, Lý Hiện, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã soán ngôi của đàn anh một cách ngoạn mục.
Đặng Luân
Sau thành công của “Hương Mật Tựa Khói Sương” sự nghiệp của Đặng Luân có bước phát triển đột phá. Hiện nay trong dàn tứ đại lưu lượng, xét về khả năng diễn xuất và nhan sắc, Đặng Luân là người ổn định nhất. Bất kể là vai diễn cổ trang hay hiện đại, Đặng Luân đều biết cách thổi hồn cho nhân vật của mình.
Lý Hiện
Mặc dù tham gia làng giải trí từ khá lâu nhưng phải đến khi “Cá Mực Hầm Mật” phát sóng, Lý Hiện mới thực sự nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tiếp nối thành công này, nam diễn viên họ Lý nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và hợp tác với những đạo diễn có tiếng.
Vương Nhất Bác
Trong tứ đại lưu lượng hiện nay Vương Nhất Bác là người trẻ tuổi nhất. Sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, Vương Nhất Bác đã có màn hợp tác đầy ấn tượng với nữ hoàng rating Triệu Lệ Dĩnh trong “Hữu Phỉ”. Nhiều người dự đoán trong thời gian sắp tới Vương Nhất Bác sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.
Tiêu Chiến
Cũng giống Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự nổi tiếng sau thành công của “Trần Tình Lệnh”. Không chỉ có ngoại hình sáng, Tiêu Chiến còn sở hữu tài năng ca hát, vũ đạo và diễn xuất thành thục. Mặc dù thời gian qua mỹ nam họ Tiêu luôn vướng phải làn sóng tẩy chay của antifan nhưng anh vẫn có sự trở lại đầy ấn tượng.