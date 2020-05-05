Sự thay đổi ngoạn mục của dàn tứ đại lưu lượng trong làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 05/05/2020 06:58

Tiêu Chiến và nhiều diễn viên trẻ đã bất ngờ soán ngôi của 4 đàn anh nổi tiếng Dương Dương, Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm.

Những năm trước đây, nhờ sự nổi tiếng của mình, Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Dương Dương, Lộc Hàm được xem là tứ đại lưu lượng của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng vật đổi sao dời, hiện nay Đặng Luân, Lý Hiện, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã soán ngôi của đàn anh một cách ngoạn mục.

Đặng Luân

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Có nhan sắc lẫn diễn xuất, Đặng Luân luôn là diễn viên được khán giả truyền hình ái mộ

Sau thành công của “Hương Mật Tựa Khói Sương” sự nghiệp của Đặng Luân có bước phát triển đột phá. Hiện nay trong dàn tứ đại lưu lượng, xét về khả năng diễn xuất và nhan sắc, Đặng Luân là người ổn định nhất. Bất kể là vai diễn cổ trang hay hiện đại, Đặng Luân đều biết cách thổi hồn cho nhân vật của mình.

Lý Hiện

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Lý Hiện có màn bứt phá ngoạn mục sau thành công của bộ phim 'Cá Mực Hầm Mật'

Mặc dù tham gia làng giải trí từ khá lâu nhưng phải đến khi “Cá Mực Hầm Mật” phát sóng, Lý Hiện mới thực sự nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tiếp nối thành công này, nam diễn viên họ Lý nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và hợp tác với những đạo diễn có tiếng.

Vương Nhất Bác

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Dù còn khá trẻ nhưng với thành tích của mình, Vương Nhất Bác đã trở thành một trong tứ đại lưu lượng của Cbiz

Trong tứ đại lưu lượng hiện nay Vương Nhất Bác là người trẻ tuổi nhất. Sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, Vương Nhất Bác đã có màn hợp tác đầy ấn tượng với nữ hoàng rating Triệu Lệ Dĩnh trong “Hữu Phỉ”. Nhiều người dự đoán trong thời gian sắp tới Vương Nhất Bác sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

Tiêu Chiến

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Sức ảnh hưởng từ cái tên Tiêu Chiến trong làng giải trí Hoa ngữ vô cùng lớn

Cũng giống Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự nổi tiếng sau thành công của “Trần Tình Lệnh”. Không chỉ có ngoại hình sáng, Tiêu Chiến còn sở hữu tài năng ca hát, vũ đạo và diễn xuất thành thục. Mặc dù thời gian qua mỹ nam họ Tiêu luôn vướng phải làn sóng tẩy chay của antifan nhưng anh vẫn có sự trở lại đầy ấn tượng.

Chỉ với một bài hát, Tiêu Chiến đã tạo nên kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Cbiz

Chỉ với một bài hát, Tiêu Chiến đã tạo nên kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Cbiz

Mặc dù mới trình làng nhưng bài hát ‘Điểm Sáng’ của Tiêu Chiến đã mang đến cho anh những thành tích vô cùng đáng nể.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Đặng Luân Lý Hiện

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