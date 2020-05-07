4 nữ diễn viên được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2020

Đều là những cô gái được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên Dương Mịch , Dương Tử , Triệu Lệ Dĩnh , Địch Lệ Nhiệt Ba đều có tên trong danh sách này.

Những năm gần đây sự nghiệp của Dương Tử có bước phát triển vượt bậc. Nhiều bộ phim truyền hình có sự góp mặt của nữ diễn viên họ Dương đều có rating cao ngất ngưởng. Chính nhờ diễn xuất điêu luyện và khả năng lựa chọn khéo léo, Dương Tử có tên trong danh sách những nữ diễn viên được yêu mến nhất Cbiz năm 2020.

Dù đã trải qua một cuộc hôn nhân nhưng nữ diễn viên Dương Mịch vẫn luôn là cái tên hot nhất Cbiz

Suốt nhiều năm qua Dương Mịch luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Từ ồn ào đời tư đến những thành tích trong sự nghiệp, nữ diễn viên Dương Mịch vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn. Cô đứng thứ 3 trong danh sách các nữ diễn viên được ái mộ nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2020.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh có sự trở lại đầy mạnh mẽ trong năm 2020

Sau một năm im hơi lặng tiếng để hoàn thành thiên chức của người phụ nữ, năm nay Triệu Lệ Dĩnh có sự quay trở lại đầy mạnh mẽ. Những tác phẩm hoặc sự kiện có sự góp mặp của Triệu Lệ Dĩnh đều nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Với tên tuổi và những đóng góp của mình, Triệu Lệ Dĩnh đứng thứ 2 trong bảng danh sách này.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên đứng đầu trong bảng danh sách này

Thật bất ngờ khi mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu trong bảng danh sách những nữ diễn viên được yêu mến nhất Cbiz năm 2020. Đầu năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với vai Bạch Phượng Cửu trong “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”. Sắp tới bộ phim “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp” của cô và Hoàng Cảnh Du cũng chuẩn bị phát sóng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.