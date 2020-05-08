Chung Hân Đồng bất ngờ ly hôn, Lại Hoằng Quốc hé lộ lý do chia tay

Sao quốc tế 08/05/2020 17:07

Một thông tin khiến toàn bộ Cbiz xôn xao ngày hôm nay đó chính là việc Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc chính thức ly hôn.

Ngày 8/5, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc đã ly hôn vào ngày 1/3/2020, kết thúc 14 tháng hôn nhân đầy sóng gió. Được biết Chung Hân Đồng chính là người chủ động đề nghị ly hôn.

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Truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin vợ chồng Chung Hân Đồng đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn 

Truyền thông Đài Loan cũng đã có cuộc phỏng vấn độc quyền Lại Hoằng Quốc. Chồng cũ Chung Hân Đồng cũng thừa nhận cả hai đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn vào ngày 1/3 vừa rồi. Lại Hoằng Quốc cũng cho biết nguyên nhân ly hôn là do "cô ấy không yêu tôi”.

Không chỉ vậy, trong bài phỏng vấn của mình Lại Hoằng Quốc cũng hé lộ thêm, ngay sau khi kết hôn vào năm 2018 Chung Hân Đồng đã hối hận nhưng vì đã ký hợp đồng tham gia một chương trình truyền hình thực tế nên miễn cưỡng duy trì cuộc hôn nhân này.

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Lại Hoằng Quốc cho biết Chung Hân Đồng chính là người đề nghị ly hôn

Sau đó anh đã từng bay đến những nơi Chung Hân Đồng quay phim để thăm nom vợ và vun đắp tình cảm. Vậy nhưng tháng 2 năm nay, sau khi Lại Hoằng Quốc đến Malaysia thăm Chung Hân Đồng, vừa về đến Đài Loan nữ diễn viên nổi tiếng đã đưa ra lời đề nghị ly hôn.

Trang Sina đã liên lạc với phía Chung Hân Đồng. Công ty quản lý của cô cho biết cả hai đã ký thỏa thuận ly thân, hy vọng có thể cho đôi bên thời gian để suy nghĩ. Bên cạnh đó phía công ty của Chung Hân Đồng cũng cho biết thêm cả hai vẫn rất tôn trọng nhau. Sau này Chung Hân Đồng sẽ không có bất kỳ phản hồi nào nữa liên quan đến chuyện hôn nhân.

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Đám cưới cổ tích của Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc diễn ra vào tháng 12/2018

Ngày 18/12/2018, Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc kết hôn. Trong suốt thời gian sau đó cặp đôi luôn vướng phải tin đồn ly hôn. Nhiều lần Lại Hoằng Quốc bị phát hiện trăng hoa nhưng Chung Hân Đồng đều giúp chồng giải vây. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầy thị phi này cũng chỉ kéo dài 14 tháng.

10 năm sau bê bối với Trần Quán Hy, tưởng rằng hạnh phúc thực sự đã đến với Chung Hân Đồng nhưng không ngờ cuộc hôn nhân của cô lại kết thúc chóng vánh như vậy.

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Kết hôn mới được một năm nhưng vợ chồng Chung Hân Đồng luôn đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt.

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Từ khóa:   Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc Lại Hoằng Quốc Trần Quán Hy

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