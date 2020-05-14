Sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa các nam thần Cbiz và người dưng

Sự giống nhau đến ngỡ ngàng của Tiêu Chiến và một chàng trai chưa biết tên khiến không ít người tin rằng họ là anh em song sinh.

Trường hợp người với người có diện mạo giống nhau nhưng không có quan hệ huyết thống không phải là chuyện hiếm gặp trên thế giới. Thế nhưng không ít fan của Tiêu Chiến, Lý Hiện, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm... nhiều lần phải giật mình vì có người quá giống với thần tượng của mình.

Tiêu Chiến

Một chàng trai có khuôn mặt khá giống với mỹ nam Tiêu Chiến

Sau thành công với vai diễn Ngụy Vô Tiện trong “Trần Tình Lệnh”, mỹ nam Tiêu Chiến được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón. Cũng từ đó đến nay Tiêu Chiến vướng phải rất nhiều thị phi vì quá nổi tiếng. Thời gian trước đây, fan hâm mộ Tiêu Chiến bất ngờ phát hiện một chàng trai có khuôn mặt rất giống với thần tượng của mình, khiến nhiều người nhầm tưởng là anh em sinh đôi.

Lý Hiện

Mới nhìn tấm hình này, ai cũng cho rằng Lý Hiện còn có một người anh em song sinh nữa

Cũng giống Tiêu Chiến, sau khi “Cá Mực Hầm Mật” được phát sóng, Lý Hiện nổi tiếng sau một đêm. Người hâm mộ đã tìm được bản sao của Lý Hiện ngoài đời. Mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng mới nhìn vào, ai cũng thấy hai người giống như anh em song sinh.

Lộc Hàm

Người qua đường này có khá nhiều điểm giống với ca sĩ nổi tiếng Lộc Hàm

Fan hâm mộ cũng rất tinh mắt khi tìm được người có ngoại hình giống với nam ca sĩ Lộc Hàm. Dù chỉ so sánh bằng hình ảnh nhưng cũng đủ để nhận thấy từ ánh mắt đến đường nét trên khuôn mặt cả hai đều rất giống nhau.

Ngô Diệc Phàm

Tấm hình này từng khiến fan hâm mộ của Ngô Diệc Phàm giật mình

Chàng trai có diện mạo rất giống với Ngô Diệc Phàm cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào nhưng khuôn mặt cả hai có rất nhiều điểm tương đồng.

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến? Không biết vô tình hay cố ý nhưng với hành động này, Dương Tử lại tiếp tục vướng vào ồn ào của Tiêu Chiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-giong-nhau-den-ngo-ngang-giua-cac-nam-than-cbiz-va-nguoi-dung-358760.html