Từng bị đồn không hợp nhưng vừa quay xong quảng cáo, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vã đến biệt thự của bố mẹ Phùng Thiệu Phong

Sao quốc tế 05/06/2020 09:11

Hành động mới đây của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cho thấy mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng rất tốt.

Mới đây, một vài hình ảnh của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh được đăng tải và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng xứ Trung. Trong ảnh, người đẹp họ Triệu diện trang phục màu trắng, bận rộn quay quảng cáo. Ngay sau khi kết thúc công việc, Triệu Lệ Dĩnh đã vội lên xe của bảo mẫu đến căn biệt thự mà bố mẹ Phùng Thiệu Phong đang sinh sống.

dien vien trieu le dinh 1
Hiện tại nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khá bận rộn với công việc
dien vien trieu le dinh 2
Nhan sắc gái một con Triệu Lệ Dĩnh khi quay quảng cáo

Từ khi công khai hẹn hò, có rất nhiều tin đồn cho rằng gia đình Phùng Thiệu Phong không ưa Triệu Lệ Dĩnh. Những người thạo tin còn cho biết mẹ Phùng Thiệu Phong vẫn thích Nghê Ni hơn cô con dâu hiện tại.

dien vien trieu le dinh 3
Sau khi kết thúc công việc, Triệu Lệ Dĩnh giao hết mọi việc cho quản lý
trieu le dinh 4
Cô vội vàng lên xe của bảo mẫu trở về căn biệt thự bố mẹ Phùng Thiệu Phong đang sinh sống

Mặc dù xinh đẹp và nổi tiếng nhưng do xuất thân ở nông thôn nên Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường bị cho là không xứng đáng với gia đình Phùng Thiệu Phong. Sau khi sinh con trai, vị thế của Triệu Lệ Dĩnh trong gia đình chồng được cải thiện đáng kể.

dien vien trieu le dinh 5
Mỗi khi vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt, Triệu Lệ Dĩnh đều có cách đáp trả vô cùng khéo léo

Thời gian trước đây vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn vướng phải tin đồn bất hòa và có nguy cơ ly hôn. Tuy nhiên, với động thái vừa qua, “nàng Minh Lan” đã chứng minh cho cộng đồng mạng xứ Trung thấy tình cảm giữa cô và Phùng Thiệu Phong vẫn rất tốt đẹp, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt.

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Dù con trai đã hơn một tuổi nhưng hôn lễ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và chồng vẫn luôn bị trì hoãn khiến fan hâm mộ lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong Nghê Ni

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch

Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong ‘Hữu Phỉ’ bị netizen chê giống đồ ‘cái bang’

Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong ‘Hữu Phỉ’ bị netizen chê giống đồ ‘cái bang’

Quá khứ bị người yêu phản bội ít người biết của Triệu Lệ Dĩnh

Quá khứ bị người yêu phản bội ít người biết của Triệu Lệ Dĩnh

Chiều cao và tóc đều là ‘giả’, Cúc Tịnh Y không xứng đáng làm ‘tuyệt thế mỹ nhân’?

Chiều cao và tóc đều là ‘giả’, Cúc Tịnh Y không xứng đáng làm ‘tuyệt thế mỹ nhân’?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 58 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 0 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 17 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục