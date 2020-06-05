Từng bị đồn không hợp nhưng vừa quay xong quảng cáo, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vã đến biệt thự của bố mẹ Phùng Thiệu Phong

Hành động mới đây của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cho thấy mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng rất tốt.

Mới đây, một vài hình ảnh của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh được đăng tải và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng xứ Trung. Trong ảnh, người đẹp họ Triệu diện trang phục màu trắng, bận rộn quay quảng cáo. Ngay sau khi kết thúc công việc, Triệu Lệ Dĩnh đã vội lên xe của bảo mẫu đến căn biệt thự mà bố mẹ Phùng Thiệu Phong đang sinh sống.

Hiện tại nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khá bận rộn với công việc

Nhan sắc gái một con Triệu Lệ Dĩnh khi quay quảng cáo

Từ khi công khai hẹn hò, có rất nhiều tin đồn cho rằng gia đình Phùng Thiệu Phong không ưa Triệu Lệ Dĩnh. Những người thạo tin còn cho biết mẹ Phùng Thiệu Phong vẫn thích Nghê Ni hơn cô con dâu hiện tại.

Sau khi kết thúc công việc, Triệu Lệ Dĩnh giao hết mọi việc cho quản lý

Cô vội vàng lên xe của bảo mẫu trở về căn biệt thự bố mẹ Phùng Thiệu Phong đang sinh sống

Mặc dù xinh đẹp và nổi tiếng nhưng do xuất thân ở nông thôn nên Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường bị cho là không xứng đáng với gia đình Phùng Thiệu Phong. Sau khi sinh con trai, vị thế của Triệu Lệ Dĩnh trong gia đình chồng được cải thiện đáng kể.

Mỗi khi vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt, Triệu Lệ Dĩnh đều có cách đáp trả vô cùng khéo léo

Thời gian trước đây vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn vướng phải tin đồn bất hòa và có nguy cơ ly hôn. Tuy nhiên, với động thái vừa qua, “nàng Minh Lan” đã chứng minh cho cộng đồng mạng xứ Trung thấy tình cảm giữa cô và Phùng Thiệu Phong vẫn rất tốt đẹp, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt.

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới Dù con trai đã hơn một tuổi nhưng hôn lễ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và chồng vẫn luôn bị trì hoãn khiến fan hâm mộ lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bi-don-khong-hop-nhung-vua-quay-xong-quang-cao-trieu-le-dinh-da-voi-va-den-biet-thu-cua-bo-me-phung-thieu-phong-360847.html