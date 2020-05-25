Tiếp tục gây thị phi, Dương Tử bất ngờ bỏ theo dõi Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm trên mạng xã hội

Sao quốc tế 25/05/2020 12:00

Hành động mới đây của diễn viên Dương Tử khiến nhiều người cho rằng cô cố tình ‘trượt tay’ để gây sự chú ý.

Tối 24/5, cộng đồng mạng xã hội xứ Trung bất ngờ phát hiện nữ diễn viên Dương Tử bỏ theo dõi trang cá nhân của Tiêu ChiếnNgô Diệc Phàm. Vậy nhưng không lâu sau đó Dương Tử đã theo dõi trở lại hai tài khoản này.

dien vien duong tu 1
Nữ diễn viên Dương Tử lại 'trượt tay' bỏ theo dõi Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm...
dien vien duong tu 2
... vậy nhưng ngay sau đó đã theo dõi trở lại 

Điều đáng nói là hiện nay Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm đều là những ngôi sao được chú ý nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Hiện tại, bộ phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” mà Dương Tử hợp tác cùng Tiêu Chiến đang chờ phát sóng, còn bộ phim cổ trang “Thanh Trâm Hành” kết hợp cùng Ngô Diệc Phàm đang khởi quay.

dien vien duong tu 3
Ngô Diệc Phàm và Dương Tử cùng hợp tác trong bộ phim 'Thanh Trâm Hành'
dien vien duong tu 4
Trong khi đó 'Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn' của Tiêu Chiến và Dương Tử đang chờ ngày phát sóng

Nhiều người cho rằng Dương Tử đang cố tình gây chú ý bằng hành động này. Tuy nhiên, một vài ý kiến bênh vực nữ diễn viên họ Dương khi cho rằng mạng xã hội Weibo đã xảy ra lỗi. Ngoài Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm, cùng ngày Dương Tử còn theo dõi nhiều tài khoản mạng xã hội khác như đạo diễn Lâm Ngọc Phần, diễn viên Xa Thi Mạn…

dien vien duong tu 5
Dương Tử bị tố làm màu khi bỏ theo dõi rồi lại theo dõi trang cá nhân của Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm

Từ trước đến nay, Dương Tử luôn trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận vì những lần “trượt tay” của mình. Gần đây nữ diễn viên họ Dương cũng “trượt tay” like bài viết của Tiêu Chiến nhưng ngay sau đó lại bỏ like vì sợ thị phi.

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Không biết vô tình hay cố ý nhưng với hành động này, Dương Tử lại tiếp tục vướng vào ồn ào của Tiêu Chiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Ngô Diệc Phàm

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Không còn là cuộc chiến giữa fan hâm mộ, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức khai chiến

Không còn là cuộc chiến giữa fan hâm mộ, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức khai chiến

Không liên quan nhưng Dương Tử lại vô tình 'dính đạn' trong lùm xùm của Tiêu Chiến

Không liên quan nhưng Dương Tử lại vô tình 'dính đạn' trong lùm xùm của Tiêu Chiến

Thời trang sân bay khiến virus Corona không thể tấn công của Dương Tử

Thời trang sân bay khiến virus Corona không thể tấn công của Dương Tử

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Chưa kịp phát sóng, phim của Dương Tử đã bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal của Tiêu Chiến

Antifan quá nhiều, Tiêu Chiến tìm cách bảo vệ hình ảnh bản thân trong show truyền hình mới

Antifan quá nhiều, Tiêu Chiến tìm cách bảo vệ hình ảnh bản thân trong show truyền hình mới

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 13 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 15 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 32 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục