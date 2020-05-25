Tiếp tục gây thị phi, Dương Tử bất ngờ bỏ theo dõi Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm trên mạng xã hội

Hành động mới đây của diễn viên Dương Tử khiến nhiều người cho rằng cô cố tình ‘trượt tay’ để gây sự chú ý.

Tối 24/5, cộng đồng mạng xã hội xứ Trung bất ngờ phát hiện nữ diễn viên Dương Tử bỏ theo dõi trang cá nhân của Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm. Vậy nhưng không lâu sau đó Dương Tử đã theo dõi trở lại hai tài khoản này.

Nữ diễn viên Dương Tử lại 'trượt tay' bỏ theo dõi Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm...

... vậy nhưng ngay sau đó đã theo dõi trở lại

Điều đáng nói là hiện nay Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm đều là những ngôi sao được chú ý nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Hiện tại, bộ phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” mà Dương Tử hợp tác cùng Tiêu Chiến đang chờ phát sóng, còn bộ phim cổ trang “Thanh Trâm Hành” kết hợp cùng Ngô Diệc Phàm đang khởi quay.

Ngô Diệc Phàm và Dương Tử cùng hợp tác trong bộ phim 'Thanh Trâm Hành'

Trong khi đó 'Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn' của Tiêu Chiến và Dương Tử đang chờ ngày phát sóng

Nhiều người cho rằng Dương Tử đang cố tình gây chú ý bằng hành động này. Tuy nhiên, một vài ý kiến bênh vực nữ diễn viên họ Dương khi cho rằng mạng xã hội Weibo đã xảy ra lỗi. Ngoài Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm, cùng ngày Dương Tử còn theo dõi nhiều tài khoản mạng xã hội khác như đạo diễn Lâm Ngọc Phần, diễn viên Xa Thi Mạn…

Dương Tử bị tố làm màu khi bỏ theo dõi rồi lại theo dõi trang cá nhân của Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm

Từ trước đến nay, Dương Tử luôn trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận vì những lần “trượt tay” của mình. Gần đây nữ diễn viên họ Dương cũng “trượt tay” like bài viết của Tiêu Chiến nhưng ngay sau đó lại bỏ like vì sợ thị phi.

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến? Không biết vô tình hay cố ý nhưng với hành động này, Dương Tử lại tiếp tục vướng vào ồn ào của Tiêu Chiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiep-tuc-gay-thi-phi-duong-tu-bat-ngo-bo-theo-doi-tieu-chien-va-ngo-diec-pham-tren-mang-xa-hoi-359504.html