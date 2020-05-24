Antifan quá nhiều, Tiêu Chiến tìm cách bảo vệ hình ảnh bản thân trong show truyền hình mới

Nhận lời tham gia show truyền hình mới nhưng Tiêu Chiến lại trở thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện với hình ảnh được bảo vệ kỹ càng.

Mới đây, thông tin Tiêu Chiến tham gia show truyền hình “Thanh xuân du hoàn ký mùa 2” được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Sau gần 3 tháng “ở ẩn” và vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của các antifan, đây được xem là chương trình đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại của mỹ nam “Trần Tình Lệnh”.

Fan hâm mộ của Tiêu Chiến mừng rỡ khi biết thần tượng tham gia show truyền hình 'Thanh xuân du hoàn ký mùa 2'

Các fan của “chàng Ngụy Vô Tiện” vô cùng sung sướng khi biết thông tin này. Tuy nhiên, các antifan của Tiêu Chiến vẫn liên tục “bóc phốt” nhằm gây khó khăn cho mỹ nam họ Tiêu. Theo Sohu, những hình ảnh đầu tiên của Tiêu Chiến tại Tam Á đã được đăng tải trên mạng. Vậy nhưng xung quanh anh luôn có rất nhiều bảo vệ đứng che ô để hình ảnh của Tiêu Chiến không bị lộ ra ngoài.

Những hình ảnh đầu tiên của Tiêu Chiến khi tham gia chương trình này

Tiêu Chiến được bảo vệ kỹ càng khi chương trình được quay tại Tam Á

Những fan cứng của Tiêu Chiến cho rằng hành động này của thần tượng là cần thiết

Phía antifan lại có cơ hội bêu xấu Tiêu Chiến vì cho rằng mỹ nam họ Tiêu mắc bệnh ngôi sao. Vậy nhưng những fan chân chính của nam diễn viên “Trần Tình Lệnh” lại hoàn toàn ủng hộ hành động này của thần tượng. Họ cho rằng sau những chuyện đã xảy ra, việc Tiêu Chiến bảo vệ hình ảnh và mạnh tay đối phó với các antifan là hoàn toàn cần thiết.

Gần 3 tháng vắng bóng, Tiêu Chiến sẽ chính thức quay trở lại với showbiz trong một chương trình của đài Chiết Giang

Hiện tại “Thanh xuân du hoàn ký mùa 2” mới bắt đầu khởi quay. Vậy nhưng với sự tham gia của mỹ nam Tiêu Chiến, chương trình này bất ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Hình ảnh Tiêu Chiến tham gia sự kiện sau scandal khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến được cộng đồng mạng đăng tải khiến fan hâm mộ nam diễn viên vô cùng sung sướng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/antifan-qua-nhieu-tieu-chien-tim-cach-bao-ve-hinh-anh-ban-than-trong-show-truyen-hinh-moi-359476.html