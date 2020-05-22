Hình ảnh Tiêu Chiến tham gia sự kiện sau scandal khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên

Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến được cộng đồng mạng đăng tải khiến fan hâm mộ nam diễn viên vô cùng sung sướng.

Lùm xùm ngày 27/2 khiến sự nghiệp của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” bị ảnh hưởng rất nhiều. Gần 3 tháng trôi qua, mỗi khi có thông tin liên quan đến Tiêu Chiến hay fan hâm mộ của anh đều khiến Cnet dậy sóng. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận, dù bị antifan “tẩy chay” nhưng sức hút của mỹ nam Tiêu Chiến không hề giảm. Anh vẫn luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.

Gần 3 tháng 'ở ẩn', mới đây Tiêu Chiến liên tiếp có nhiều động thái mới

Sau hàng loạt động thái như ra mắt bài hát mới, mạnh tay hơn với antifan và đưa ra nhiều phát ngôn trên mạng xã hội thì mới đây netizen xứ Trung phát hiện rằng Tiêu Chiến đã chính thức quay trở lại với công việc. Theo Sina, một vài hình ảnh của "chàng Ngụy Vô Tiện" tại sân bay đã được fan hâm mộ chụp lại. Cũng theo nguồn tin này, Tiêu Chiến đang trên đường tham một show truyền hình mới thì bị fan bắt gặp.

Hình ảnh của Tiêu Chiến tại sân bay được fan hâm mộ cung cấp

Đây được xem là hoạt động đầu tiên của mỹ nam Tiêu Chiến sau sự kiện ngày 27/2

Fan hâm mộ của Tiêu Chiến đứng ngồi không yên khi đón nhận thông tin này

Thông tin này khiến fan hâm mộ của Tiêu Chiến đứng ngồi không yên. Một số người còn không tin rằng đây lại là sự thật. Nhiều người hy vọng những sự việc xảy ra trong suốt thời gian qua sẽ giúp Tiêu Chiến trưởng thành hơn, đồng thời là động lực để anh có những bước phát triển vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến? Không biết vô tình hay cố ý nhưng với hành động này, Dương Tử lại tiếp tục vướng vào ồn ào của Tiêu Chiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-tieu-chien-tham-gia-su-kien-sau-scandal-khien-fan-ham-mo-dung-ngoi-khong-yen-359350.html