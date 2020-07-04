Dương Tử - Lý Hiện viết tiếp câu chuyện tình yêu giữa Hàn Thương Ngôn và Đồng Niên

Thông tin Lý Hiện và Dương Tử một lần nữa hóa thân thành Hàn Thương Ngôn và Đồng Niên khiến fan hâm mộ ‘Cá Mực Hầm Mật’ đứng ngồi không yên.

Mùa hè 2019, bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” do Lý Hiện và Dương Tử đóng chính trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ có rating cao nhất. Cũng nhờ thành công này sự nghiệp của nam diễn viên Lý Hiện lên như diều gặp gió. Trong khi đó, những dự án truyền hình tiếp theo của Dương Tử cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Lý Hiện và Dương Tử từng rất thành công với vai diễn Hàn Thương Ngôn - Đồng Niên

Hiện tại bộ phim truyền hình “Thân Ái Chí Ái” được xem là phần 2 của “Cá Mực Hầm Mật” đã khởi quay. Bộ phim có sự tham gia của Hồ Nhất Thiên và Lý Nhất Đồng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Hồ Nhất Thiên và Lý Nhất Đồng sẽ cùng hợp tác trong 'Thân Ái Chí Ái'

Mới đây một vài hình ảnh của Lý Hiện tại phim trường “Thân Ái Chí Ái” được tiết lộ khiến nhiều fan hâm mộ tin rằng Lý Hiện sẽ vào vai khách mời trong bộ phim này. Bên cạnh đó một tài khoản mạng xã hội cũng tiết lộ Dương Tử cũng sẽ tham gia bộ phim với tư cách khách mời. Hai diễn viên sẽ cùng viết tiếp câu chuyện tình yêu hạnh phúc giữa Hàn Thương Ngôn và Đồng Niên.

Nam diễn viên Lý Hiện xuất hiện tại phim trường 'Thân Ái Chí Ái'

Anh sẽ tiếp tục vào vai GUN Thần Hàn Thương Ngôn

Một tài khoản mạng xã hội khẳng định Dương Tử cũng sẽ tham gia bộ phim này với tư cách khách mời

Thông tin này khiến fan hâm mộ “Cá Mực Hầm Mật” đứng ngồi không yên. Nếu như đây là thật thì một lần nữa khán giả sẽ được gặp lại cặp vợ chồng từng gây sốt màn ảnh nhỏ Hoa ngữ suốt mùa hè năm 2019, Hàn Thương Ngôn - Đồng Niên.

Dàn nam thần từng hợp tác cùng Dương Tử, ai là người đẹp trai nhất? Hiện nay, nữ diễn viên Dương Tử là một trong những nghệ sĩ được chú ý hàng đầu Cbiz. Những nam thần hợp tác cùng với cô cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

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