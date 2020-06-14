Dàn nam thần từng hợp tác cùng Dương Tử, ai là người đẹp trai nhất?

Sao quốc tế 14/06/2020 19:16

Hiện nay, nữ diễn viên Dương Tử là một trong những nghệ sĩ được chú ý hàng đầu Cbiz. Những nam thần hợp tác cùng với cô cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Những năm gần đây, sự nghiệp của nữ diễn viên Dương Tử có bước phát triển mạnh mẽ. Những bạn diễn hợp tác cùng cô đều nhanh chóng nổi tiếng. Chính vì sự “mát tay” này mà mỗi khi cô nhận kịch bản mới, bạn diễn nam của cô sẽ nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người thắc mắc, trong số những bạn diễn của Dương Tử, ai mới là người đẹp trai nhất?

Lý Hiện

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Sau khi hợp tác với nữ diễn viên Dương Tử, sự nghiệp của Lý Hiện lên như diều gặp gió

Nổi tiếng nhanh chóng sau khi bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” hợp tác cùng Dương Tử phát sóng, sự nghiệp của Lý Hiện lên như diều gặp gió. Nhiều người nhận xét rằng vai diễn Hàn Thương Ngôn chính là vai diễn để đời và cũng là vai diễn làm nên sự nghiệp của Lý Hiện. Lý Hiện đứng thứ 4 trong bảng danh sách "soái ca" hợp tác cùng Dương Tử.

Đặng Luân

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Đặng Luân ghi dấu ấn với vai diễn Húc Phượng trong 'Hương Mật Tựa Khói Sương'

Đặng Luân nổi tiếng với vai Húc Phượng trong “Hương Mật Tựa Khói Sương” hợp tác cùng Dương Tử. Sau thành công này, sự nghiệp của Đặng Luân cũng phát triển nhanh chóng. Trong các nam thần từng hợp tác cùng Dương Tử, Đặng Luân được đánh giá là người đẹp trai thứ ba.

Nhậm Gia Luân

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Nhậm Gia Luân cũng rất thành công sau khi cùng hợp tác với Dương Tử

Thời gian gần đây Nhậm Gia Luân được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý sau thành công của “Cẩm Y Chi Hạ”. Vậy nhưng trước đó Nhậm Gia Luân từng hợp tác với Dương Tử trong bộ phim “Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết”. Nhậm Gia Luân được đánh giá là người đẹp trai số 2 trong danh sách các nam thần từng hợp tác cùng Dương Tử.

Tiêu Chiến

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Trong số các nam thần từng hợp tác với Dương Tử, Tiêu Chiến là người đẹp trai nhất

Dương Tử và Tiêu Chiến cùng hợp tác trong “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”. Mặc dù chưa được phát sóng nhưng đây là bộ phim được các mọt phim Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Trong số các nam thần từng hợp tác với Dương Tử, Tiêu Chiến được đánh giá là người đẹp trai nhất.

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Từ khóa:   Dương Tử và Tiêu Chiến Đặng Luân Lý Hiện

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