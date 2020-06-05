Vừa mới ra mắt, ‘Thiên Nhai Khách’ đã bị phát hiện đạo ý tưởng phim của Tiêu Chiến

Sao quốc tế 05/06/2020 09:14

Poster mới ra mắt của bộ phim ‘Thiên Nhai Khách’ vừa mới công bố đã bị netizen phát hiện bắt chước tạo hình của Tiêu Chiến và Kiều Chấn Vũ.

Mới đây bộ phim cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Priest “Thiên Nhai Khách” vừa công bố dàn diễn viên chính và poster phim. Theo đó, nam diễn viên Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sẽ là hai nam chính của bộ phim này. Fan hâm mộ của cuốn tiểu thuyết này vô cùng mong đợi ngày bộ phim được ra mắt.

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Poster tạo hình của bộ phim 'Thiên Nhai Khách'
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Nam diễn viên Trương Triết Hạn sẽ tham gia dự án này...
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... cùng với Cung Tuấn

Vậy nhưng vừa mới công bố poster, “Thiên Nhai Khách” đã bị cộng đồng mạng phát hiện bắt chước tạo hình của Tiêu Chiến trong “Trần Tình Lệnh” và Kiều Chấn Vũ trong “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”. Khi được đối chiếu, quả thực tạo hình của hai nhân vật trong “Thiên Nhai Khách” rất giống với “nhân vật chính”.

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Cộng đồng mạng tinh mắt phát hiện tạo hình của nam chính rất giống với tạo hình của Tiêu Chiến trong 'Trần Tình Lệnh'
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Còn nhân vật nam chính còn lại có tạo hình rất giống Kiều Chấn Vũ trong 'Cổ Kiếm Kỳ Đàm'

Năm 2014 Kiều Chấn Vũ từng gây ấn tượng với nhân vật Âu Dương Thiếu Cung trong “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”. Đây được xem là một trong những vai diễn để đời của Kiều Chấn Vũ. Đến năm 2019, mỹ nam Tiêu Chiến nổi đình nổi đám sau khi “Trần Tình Lệnh” được phát sóng. Ngụy Vô Tiện chính là vai diễn giúp sự nghiệp của Tiêu Chiến bước sang một trang mới.

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Khi được phóng to, dường như là khuôn mặt của Tiêu Chiến và Kiều Chấn Vũ
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Trước phát hiện này của cộng đồng mạng nhà sản xuất chưa có bất kỳ động thái nào

Việc tạo hình của “Thiên Nhai Khách” khá giống với Âu Dương Thiếu Cung và Ngụy Vô Tiện hiện đang là vấn đề được các mọt phim Hoa ngữ tranh luận sôi nổi. Phía nhà sản xuất phim hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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Từ khóa:   Thiên Nhai Khách Trần Tình Lệnh Ngụy Vô Tiện

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