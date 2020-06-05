Vừa mới ra mắt, ‘Thiên Nhai Khách’ đã bị phát hiện đạo ý tưởng phim của Tiêu Chiến

Mới đây bộ phim cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Priest “Thiên Nhai Khách” vừa công bố dàn diễn viên chính và poster phim. Theo đó, nam diễn viên Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sẽ là hai nam chính của bộ phim này. Fan hâm mộ của cuốn tiểu thuyết này vô cùng mong đợi ngày bộ phim được ra mắt.

Poster tạo hình của bộ phim 'Thiên Nhai Khách'

Nam diễn viên Trương Triết Hạn sẽ tham gia dự án này...

... cùng với Cung Tuấn

Vậy nhưng vừa mới công bố poster, “Thiên Nhai Khách” đã bị cộng đồng mạng phát hiện bắt chước tạo hình của Tiêu Chiến trong “Trần Tình Lệnh” và Kiều Chấn Vũ trong “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”. Khi được đối chiếu, quả thực tạo hình của hai nhân vật trong “Thiên Nhai Khách” rất giống với “nhân vật chính”.