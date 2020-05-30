Tiêu Chiến chuẩn bị nhận phim mới sau nửa năm ngừng đóng phim khiến fan hâm mộ mừng rỡ

Sao quốc tế 30/05/2020 06:49

Sau ‘Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn’, Tiêu Chiến tiếp tục được hợp tác với các diễn viên gạo cội phái thực lực.

Thông tin Tiêu Chiến sẽ tham gia bộ phim “Đại Kiều” khiến fan của anh vô cùng vui mừng vì đây được xem là cơ hội cho mỹ nam “Trần Tình Lệnh”. Tiêu Chiến sẽ chứng minh khả năng diễn xuất của mình khi được hợp tác với dàn diễn viên gạo cội như Trần Đạo Minh, Lưu Mẫn Đào trong “Đại Kiều”.

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Thông tin Tiêu Chiến được mời tham gia dự án phim 'Đại Kiều' được đăng tải trên mạng
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'Đại Kiều' có sự góp mặt của nam diễn viên gạo cội Trần Đạo Minh...
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... và nữ diễn viên Lưu Mẫn Đào

Sau khi nổi tiếng với “Trần Tình Lệnh”, mỹ nam Tiêu Chiến hợp tác với Dương Tử trong “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”. Đây cũng là một trong những bộ phim được các “mọt phim” Hoa ngữ chờ đợi nhất hiện nay. Vậy nhưng từ tháng 11 đến nay Tiêu Chiến không tham gia bất cứ dự án nào trong khi Vương Nhất Bác liên tục nhận được các kịch bản hay. Điều này khiến đoàn đội của Tiêu Chiến vô cùng lo lắng.

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Nửa năm trở lại đây Tiêu Chiến không tham gia bất kỳ dự án phim truyền hình nào

Những bê bối gần đây của Tiêu Chiến được cho là nguyên nhân khiến sự nghiệp của nam diễn viên họ Tiêu chững lại. Mặc dù vậy cái tên Tiêu Chiến vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ suốt thời gian qua. Fan hâm mộ Tiêu Chiến rất mong thần tượng của mình sẽ gặt hái được thành công nào đó trong thời gian tới để xóa bớt những điều tiếng không hay.

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Nếu như được tham gia 'Đại Kiều' thì đây là món quà rất lớn dành cho Tiêu Chiến

Mặc dù nhà sản xuất “Đại Kiều” vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính thức nhưng khả năng rất cao Tiêu Chiến sẽ được mời tham gia dự án này. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là bước đệm quan trọng cho con đường quay trở lại showbiz của mỹ nam họ Tiêu.

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Sóng gió tẩy chay chưa qua, Tiêu Chiến lại bị fan cũ ‘bóc phốt’ giả tạo

Những ồn ào liên quan đến Tiêu Chiến vẫn chưa chấm dứt khi anh bị fan cũ công khai ‘tố’ thần tượng giả tạo.

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Từ khóa:   Trần Tình Lệnh Vương Nhất Bác Dương Tử

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