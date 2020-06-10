Hiếm hoi lắm mới xuất hiện nhưng đôi mắt của Tiêu Chiến mới là tâm điểm chú ý của fan hâm mộ

Sau khi nổi tiếng với vai diễn Ngụy Vô Tiện trong “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Lượng fan hâm mộ của mỹ nam họ Tiêu tăng chóng mặt và khó kiểm soát, có lẽ cũng chính vì điều này mà Tiêu Chiến phải lãnh hậu quả.

Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến được phòng làm việc đăng tải

Sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay, Tiêu Chiến khá thận trọng với các thị phi

Nổi tiếng đi kèm thị phi là điều thường thấy trong giới showbiz. Khi fan hâm mộ là nguyên nhân khiến trang web AO3 bị đóng vô thời hạn tại Trung Quốc, anh trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Tiêu Chiến vướng phải làn sóng tẩy chay chưa từng có. Antifan bóc mẽ mọi chuyện lớn nhỏ của mỹ nam họ Tiêu trên mạng xã hội.