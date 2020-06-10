Hiếm hoi lắm mới xuất hiện nhưng đôi mắt của Tiêu Chiến mới là tâm điểm chú ý của fan hâm mộ

Sao quốc tế 10/06/2020 18:52

Trong những hình ảnh mới nhất do phòng làm việc của Tiêu Chiến cung cấp, fan hâm mộ dồn mọi sự chú ý vào đôi mắt của nam diễn viên.

Sau khi nổi tiếng với vai diễn Ngụy Vô Tiện trong “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Lượng fan hâm mộ của mỹ nam họ Tiêu tăng chóng mặt và khó kiểm soát, có lẽ cũng chính vì điều này mà Tiêu Chiến phải lãnh hậu quả.

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Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến được phòng làm việc đăng tải
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Sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay, Tiêu Chiến khá thận trọng với các thị phi

Nổi tiếng đi kèm thị phi là điều thường thấy trong giới showbiz. Khi fan hâm mộ là nguyên nhân khiến trang web AO3 bị đóng vô thời hạn tại Trung Quốc, anh trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Tiêu Chiến vướng phải làn sóng tẩy chay chưa từng có. Antifan bóc mẽ mọi chuyện lớn nhỏ của mỹ nam họ Tiêu trên mạng xã hội.

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Phòng làm việc của Tiêu Chiến cho biết đây là những hình ảnh đời thường của mỹ nam họ Tiêu
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Nổi tiếng nhanh chóng, những hành động của fan hâm mộ khiến Tiêu Chiến phải hứng chịu hậu quả

Sau một thời gian tạm ngưng mọi hoạt động, gần đây “chàng Ngụy Vô Tiện” có một vài động thái cho thấy anh đã quay trở lại showbiz. Ngày 9/6, phòng làm việc tung ra một vài hình ảnh thường nhật của mỹ nam Tiêu Chiến. Dù vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào nhưng mọi sự tập trung của fan hâm mộ lại dồn vào đôi mắt của Tiêu Chiến.

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Dường như sau lần sóng gió này, Tiêu Chiến đã trưởng thành lên rất nhiều
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Đôi mắt của mỹ nam họ Tiêu cho thấy anh đã chín chắn hơn

Dường như lùm xùm ngày 27/2 ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Tiêu Chiến. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người nhận xét Tiêu Chiến đã trưởng thành rất nhiều. Đôi mắt của anh cho thấy rõ điều đó. Hy vọng sau sự việc này, Tiêu Chiến sẽ có bước tiến vững chắc hơn trong sự nghiệp và hạn chế vướng phải những thị phi không đáng có.

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Poster mới ra mắt của bộ phim ‘Thiên Nhai Khách’ vừa mới công bố đã bị netizen phát hiện bắt chước tạo hình của Tiêu Chiến và Kiều Chấn Vũ.

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Từ khóa:   Trần Tình Lệnh mỹ nam Tiêu Chiến Ngụy Vô Tiện

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