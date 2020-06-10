Hiếm hoi lắm mới xuất hiện nhưng đôi mắt của Tiêu Chiến mới là tâm điểm chú ý của fan hâm mộ

Trong những hình ảnh mới nhất do phòng làm việc của Tiêu Chiến cung cấp, fan hâm mộ dồn mọi sự chú ý vào đôi mắt của nam diễn viên.
- Tiêu Chiến chuẩn bị nhận phim mới sau nửa năm ngừng đóng phim khiến fan hâm mộ mừng rỡ
- Sóng gió tẩy chay chưa qua, Tiêu Chiến lại bị fan cũ ‘bóc phốt’ giả tạo
Sau khi nổi tiếng với vai diễn Ngụy Vô Tiện trong “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Lượng fan hâm mộ của mỹ nam họ Tiêu tăng chóng mặt và khó kiểm soát, có lẽ cũng chính vì điều này mà Tiêu Chiến phải lãnh hậu quả.
Nổi tiếng đi kèm thị phi là điều thường thấy trong giới showbiz. Khi fan hâm mộ là nguyên nhân khiến trang web AO3 bị đóng vô thời hạn tại Trung Quốc, anh trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Tiêu Chiến vướng phải làn sóng tẩy chay chưa từng có. Antifan bóc mẽ mọi chuyện lớn nhỏ của mỹ nam họ Tiêu trên mạng xã hội.
Sau một thời gian tạm ngưng mọi hoạt động, gần đây “chàng Ngụy Vô Tiện” có một vài động thái cho thấy anh đã quay trở lại showbiz. Ngày 9/6, phòng làm việc tung ra một vài hình ảnh thường nhật của mỹ nam Tiêu Chiến. Dù vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào nhưng mọi sự tập trung của fan hâm mộ lại dồn vào đôi mắt của Tiêu Chiến.
Dường như lùm xùm ngày 27/2 ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Tiêu Chiến. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người nhận xét Tiêu Chiến đã trưởng thành rất nhiều. Đôi mắt của anh cho thấy rõ điều đó. Hy vọng sau sự việc này, Tiêu Chiến sẽ có bước tiến vững chắc hơn trong sự nghiệp và hạn chế vướng phải những thị phi không đáng có.