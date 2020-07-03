Lại thêm bằng chứng cho thấy Trịnh Sảng – Trương Hàn tái hợp

Động thái mới nhất của nữ diễn viên Trịnh Sảng như ngầm thông báo cô và tình cũ Trương Hàn đã tái hợp.

Theo truyền thông Hong Kong, sau khi chia tay vào năm 2014, Trịnh Sảng và Trương Hàn đã trải qua vài mối tình. Sau khi Trương Hàn và Cổ Lực Na Trát "đường ai nấy đi", từng có tin đồn Trương Hàn muốn tái hợp với nữ diễn viên Trịnh Sảng. Vậy nhưng lúc đó Trịnh Sảng lại đang hẹn hò Trương Hằng nên thông tin này được cho là không chính xác. Đến thời điểm hiện tại, khi cả hai đều đang độc thân, Trịnh Sảng và Trương Hàn một lần nữa vướng tin đồn tái hợp.

Tham gia 1 sự kiện gần đây, Trương Hàn đeo một chiếc nhẫn...

... nữ diễn viên Trịnh Sảng cũng có một chiếc nhẫn tương tự

Cách đây không lâu, khi tham gia một sự kiện, Trương Hàn bị phát hiện đeo chiếc nhẫn khá giống với chiếc nhẫn mà Trịnh Sảng đeo trước đó. Từ đây thông tin Trương Hàn và Trịnh Sảng đeo nhẫn đôi được lan truyền chóng mặt. Nhiều người hoài nghi cặp đôi đã quay lại với nhau nhưng chưa công khai.

Thời gian gần đây cặp đôi Trương Hàn - Trịnh Sảng liên tiếp vướng tin đồn tái hợp

Ngày 2/7, trên trang cá nhân của mình Trịnh Sảng bất ngờ nhắc đến bài hát chủ đề trong bộ phim “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”. Đây chính là bộ phim se duyên cho mối tình của Trịnh Sảng và Trương Hàn. Chỉ bằng hành động nhỏ này, nữ diễn viên Trịnh Sảng lại khiến nhiều fan hâm mộ tin rằng cô và Trương Hàn đang hẹn hò.

Động thái mới đây của Trịnh Sảng như ngầm thông báo về mối quan hệ với Trương Hàn

Hiện nay phía Trương Hàn và Trịnh Sảng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào cho tin đồn lần này. Vậy nhưng fan hâm mộ của cặp đôi rất mong tin đồn này là thật. Sau nhiều đổ vỡ, mọi người hy vọng hạnh phúc sẽ đến với Trương Hàn và Trịnh Sảng.

Ồn ào ‘Hoa Thiên Cốt’ chưa qua, Trịnh Sảng đã vội nên duyên cùng Tiêu Chiến? Sau ồn ào tham gia ‘Hoa Thiên Cốt’ bản điện ảnh với Dương Dương, Trịnh Sảng lại vướng tin đồn nên duyên với Tiêu Chiến trong ‘Trọng Tử’.

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