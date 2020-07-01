Sau scandal chảnh chọe, Dương Mịch lại khiến bạn diễn nam khiếp sợ ngay tại trường quay

Sao quốc tế 01/07/2020 11:01

Vài ngày sau khi bị bóc mẽ chảnh chọe, lườm nguýt nhân viên trang điểm, nữ diễn viên Dương Mịch lại khiến bạn diễn nam khiếp sợ vì thái độ của mình.

Mới đây, một vài hình ảnh tại trường quay bộ phim “Hộc Châu Phu Nhân” được cộng đồng mạng đăng tải một lần nữa khiến nữ diễn viên Dương Mịch nhận “gạch đá” từ dư luận.

Theo Sohu, khi Dương Mịch và bạn diễn nam Vương Sâm thực hiện một cảnh quay, nam diễn viên này có vẻ run rẩy vì sợ mắc lỗi. Không biết vì tâm trạng không tốt hay lý do gì khác khiến một cảnh quay đơn giản phải thực hiện nhiều lần mới xong, Dương Mịch im lặng trừng mắt hướng về phía máy quay khiến bạn diễn càng sợ hơn. Hành động này của nữ diễn viên họ Dương nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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Những hình ảnh mới nhất của Dương Mịch từ phim trường 'Hộc Châu Phu Nhân'
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Nữ diễn viên Dương Mịch tỏ thái độ không hài lòng với một cảnh quay
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Cô trừng mắt tiến thẳng về phía máy quay
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Gần đây thái độ chảnh chọe của Dương Mịch liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng xứ Trung
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Bạn diễn nam Vương Sâm khá run vì sợ diễn sai

Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên Dương Mịch bị bóc mẽ về thái độ chảnh chọe, coi thường người khác. Cách đây vài ngày, cũng tại phim trường “Hộc Châu Phu Nhân” Dương Mịch cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt, lườm nguýt nhân viên trang điểm. Hành động này của cô đã nhận về nhiều chỉ trích từ netizen.

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'Hộc Châu Phu Nhân' là một dự án cổ trang được mọt phim Hoa ngữ kỳ vọng trong thời gian tới
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Liệu rằng Dương Mịch có thể tiếp tục trở thành nữ hoàng rating với vai diễn này?

“Hộc Châu Phu Nhân” là dự án phim truyền hình cổ trang với sự tham gia diễn xuất của Dương Mịch và Trần Vỹ Đình. Mặc dù phim chưa phát sóng nhưng những ồn ào liên quan đến bản quyền của “Hộc Châu Phu Nhân” và “Sở Kiều Truyện” cùng những chuyện đời tư của Dương Mịch luôn khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

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Từ khóa:   Dương Mịch Hộc Châu Phu Nhân Trần Vỹ Đình

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