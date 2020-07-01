Sau scandal chảnh chọe, Dương Mịch lại khiến bạn diễn nam khiếp sợ ngay tại trường quay

Mới đây, một vài hình ảnh tại trường quay bộ phim “Hộc Châu Phu Nhân” được cộng đồng mạng đăng tải một lần nữa khiến nữ diễn viên Dương Mịch nhận “gạch đá” từ dư luận.

Theo Sohu, khi Dương Mịch và bạn diễn nam Vương Sâm thực hiện một cảnh quay, nam diễn viên này có vẻ run rẩy vì sợ mắc lỗi. Không biết vì tâm trạng không tốt hay lý do gì khác khiến một cảnh quay đơn giản phải thực hiện nhiều lần mới xong, Dương Mịch im lặng trừng mắt hướng về phía máy quay khiến bạn diễn càng sợ hơn. Hành động này của nữ diễn viên họ Dương nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.