Netizen xứ Trung đứng ngồi không yên với thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẽ cùng hợp tác trong một bộ phim của Trương Nghệ Mưu.

Thông tin hai nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ hiện nay là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẽ cùng tham gia bộ phim “Hoàng Lương Mỹ Mộng” của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên. Một nguồn tin trên Weibo cho biết bộ phim này sẽ được khởi quay vào tháng 9 tới. Nếu thông tin này là thật thì đây chính là sự kết hợp đình đám nhất Cbiz hiện nay.

Một nguồn tin cho hay Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẽ cùng hợp tác trong phim của Trương Nghệ Mưu

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều là những tên tuổi được ái mộ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai đều đã từng ghi dấu ấn của mình với nhiều vai diễn để đời. Không chỉ vậy, mối nhân duyên liên quan đến chuyện tình cảm giữa hai người đẹp cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Dương Mịch hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ

Khi cùng hợp tác trong “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, nữ diễn viên Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong từng dính tin đồn hẹn hò. Sau đó truyền thông Trung Quốc tìm được nhiều bằng chứng chứng minh hai người có qua lại với nhau. Vậy nhưng cuối cùng Dương Mịch lại kết hôn với Lưu Khải Uy còn Phùng Thiệu Phong thì nên duyên với Triệu Lệ Dĩnh.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng sở hữu lượng fan khổng lồ và nhiều tác phẩm chất lượng

Tuy nhiên, dư luận xứ Trung không tin rằng hai người đẹp sẽ hợp tác. Nhiều người cho rằng nếu như cả Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng tham gia thì ai sẽ đảm nhận vị trí “nhất phiên”? Với tên tuổi hiện nay, chắc chắn không ai chịu làm cái bóng của người khác. Bên cạnh vấn đề phiên vị, những cuộc tranh luận nảy lửa giữa fan hâm mộ của hai bên sẽ nổ ra nếu như dự án này thực sự khởi quay.

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