Fan hâm mộ đổ gục trước tạo hình cổ trang của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận trong phim mới

Sao quốc tế 22/06/2020 15:13

Những hình ảnh đầu tiên của nam thần không tuổi Chung Hán Lương và mỹ nhân kém 16 tuổi Đàm Tùng Vận trong phim truyền hình ‘Cẩm Tâm Tự Ngọc’ vừa được nhà sản xuất đăng tải.

Cách đây không lâu, nhà sản xuất phim truyền hình “Cẩm Tâm Tự Ngọc” xác nhận nam nữ chính của bộ phim này chính là Chung Hán LươngĐàm Tùng Vận. Mới đây những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi đã được nhà sản xuất chính thức đăng tải. Các mọt phim Hoa ngữ đứng ngồi không yên trước tạo hình này và háo hức chờ đợi ngày bộ phim lên sóng.

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Tạo hình của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm Tâm Tự Ngọc'
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Dù đã gần 50 tuổi nhưng sức hút của nam thần Chung Hán Lương vẫn vô cùng lớn

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Những hình ảnh đầu tiên mà đoàn phim đăng tải đã nhận cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng

Sau “Cô Phương Bất Tự Thưởng”, phim truyền hình “Cẩm Tâm Tự Ngọc” là dự án cổ trang tiếp theo mà nam thần không tuổi Chung Hán Lương vào vai nam chính. Bạn diễn của Chung Hán Lương lần này là Đàm Tùng Vận, nữ diễn viên rất được khán giả yêu mến hiện nay. Mặc dù hơn nhau 16 tuổi nhưng nhìn những hình ảnh này, nhiều người nhận xét Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận vô cùng xứng đôi.

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Vài năm trở lại đây Đàm Tùng Vận ghi dấu ấn với nhiều vai diễn cổ trang cũng như hiện đại...
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... còn Chung Hán Lương vẫn mãi là nam thần của rất nhiều mọt phim Hoa ngữ

“Cẩm Tâm Tự Ngọc” là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Thứ Nữ Công Lược” của tác giả Chi Chi. Bộ phim nói về câu chuyện tình yêu dưới triều Minh của tướng quân Từ Lệnh Nghi và thứ nữ Thập Nhất Nương. Cả Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận đều từng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn cổ trang nên bộ phim này chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả yêu phim truyền hình Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Thứ Nữ Công Lược Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận

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