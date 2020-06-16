Ồn ào ‘Hoa Thiên Cốt’ chưa qua, Trịnh Sảng đã vội nên duyên cùng Tiêu Chiến?

Sau ồn ào tham gia ‘Hoa Thiên Cốt’ bản điện ảnh với Dương Dương, Trịnh Sảng lại vướng tin đồn nên duyên với Tiêu Chiến trong ‘Trọng Tử’.
- Hiếm hoi lắm mới xuất hiện nhưng đôi mắt của Tiêu Chiến mới là tâm điểm chú ý của fan hâm mộ
- Vừa mới ra mắt, ‘Thiên Nhai Khách’ đã bị phát hiện đạo ý tưởng phim của Tiêu Chiến
Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung lại xôn xao với thông tin Trịnh Sảng và Tiêu Chiến sẽ nên duyên trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp “Trọng Tử” của tác giả Thục Khách. Nội dung tiểu thuyết nói về câu chuyện tình yêu của hai thầy trò Lạc Âm Phàm và Trọng Tử. Trong khi Lạc Âm Phàm là người vang danh lục giới, cao cao tại thượng luôn gánh vác cả chúng sinh thì Trọng Tử lại là cô gái mang trong mình sát khí trời sinh.
Fan của Tiêu Chiến cho rằng anh rất phù hợp với hình tượng Lạc Âm Phàm trong tiểu thuyết. Còn đối với Trịnh Sảng, có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vai diễn Trọng Tử của cô trong bộ phim này. Cả Tiêu Chiến và Trịnh Sảng đều là tiểu sinh – tiêu hoa được ái mộ tại Trung Quốc nên nếu những tin đồn này là sự thật thì “Trọng Tử” hứa hẹn sẽ là bộ phim truyền hình tiên hiệp được chú ý nhất trong thời gian tới.
Sau khi những thông tin này được đăng tải, nhiều người cho rằng nội dung của “Trọng Tử” khá giống với bộ phim truyền hình đình đám “Hoa Thiên Cốt” vài năm trước. Nếu nội dung không quá đặc sắc thì rất khó có thể vượt qua cái bóng quá lớn của “Hoa Thiên Cốt”. Mặc dù vậy, fan hâm mộ của Tiêu Chiến vẫn háo hức chờ đợi tạo hình của anh khi vào vai Lạc Âm Phàm.