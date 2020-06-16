Ồn ào ‘Hoa Thiên Cốt’ chưa qua, Trịnh Sảng đã vội nên duyên cùng Tiêu Chiến?

Sau ồn ào tham gia ‘Hoa Thiên Cốt’ bản điện ảnh với Dương Dương, Trịnh Sảng lại vướng tin đồn nên duyên với Tiêu Chiến trong ‘Trọng Tử’.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung lại xôn xao với thông tin Trịnh Sảng và Tiêu Chiến sẽ nên duyên trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp “Trọng Tử” của tác giả Thục Khách. Nội dung tiểu thuyết nói về câu chuyện tình yêu của hai thầy trò Lạc Âm Phàm và Trọng Tử. Trong khi Lạc Âm Phàm là người vang danh lục giới, cao cao tại thượng luôn gánh vác cả chúng sinh thì Trọng Tử lại là cô gái mang trong mình sát khí trời sinh.

Gần đây Trịnh Sảng và fan hâm mộ đã có những bất đồng vì vai diễn Hoa Thiên Cốt

Fan của Tiêu Chiến cho rằng anh rất phù hợp với hình tượng Lạc Âm Phàm trong tiểu thuyết. Còn đối với Trịnh Sảng, có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vai diễn Trọng Tử của cô trong bộ phim này. Cả Tiêu Chiến và Trịnh Sảng đều là tiểu sinh – tiêu hoa được ái mộ tại Trung Quốc nên nếu những tin đồn này là sự thật thì “Trọng Tử” hứa hẹn sẽ là bộ phim truyền hình tiên hiệp được chú ý nhất trong thời gian tới.

Tiêu Chiến là lựa chọn hàng đầu cho vai diễn Lạc Âm Phàm

Dù mới chỉ là tin đồn nhưng rất nhiều fan hâm mộ đã chờ đợi tạo hình cổ trang của Trịnh Sảng và Tiêu Chiến

Sau khi những thông tin này được đăng tải, nhiều người cho rằng nội dung của “Trọng Tử” khá giống với bộ phim truyền hình đình đám “Hoa Thiên Cốt” vài năm trước. Nếu nội dung không quá đặc sắc thì rất khó có thể vượt qua cái bóng quá lớn của “Hoa Thiên Cốt”. Mặc dù vậy, fan hâm mộ của Tiêu Chiến vẫn háo hức chờ đợi tạo hình của anh khi vào vai Lạc Âm Phàm.

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