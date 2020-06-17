Chân dung vị hoàng đế nuôi hổ, báo và từng cho xây kỹ viện ngay trong hậu cung

Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu là vị hoàng đế Trung Hoa khiến hậu thế phải ngỡ ngàng trước những thú vui sa đọa của mình.

Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường là vị hoàng đế thứ 10 của triều đại nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Dù là bậc cửu ngũ chí tôn nhưng trong cuộc đời mình Minh Hiếu Tông chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Trương hoàng hậu. Bà sinh cho Minh Hiếu Tông hai người con trai là Chu Hậu Chiếu và Chu Hậu Vĩ. Chu Hậu Vĩ mất từ khá sớm nên Chu Hậu Chiếu trở thành người kế vị duy nhất của Minh Hiếu Tông. Chu Nhất Long từng vào vai Chu Hậu Chiếu - Ảnh: Internet Từ nhỏ Chu Hậu Chiếu đã rất thông minh, học hỏi rất nhanh, mọi người đều cho rằng sau này nhất định sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt. Tiếc rằng Chu Hậu Chiếu không phát triển theo kỳ vọng đó. Minh Hiếu Tông bận rộn với triều chính không mấy quan tâm đến con trai trong khi Trương hoàng hậu lại quá chiều con. Chu Hậu Chiếu suốt ngày chỉ lo chơi với 8 thái giám thường được gọi là nhóm “Bát Hổ” mà không học được điều gì hay ho.

8 tên hoạn quan bên cạnh thường dụ dỗ Chu Hậu Chiếu học nhiều thói hư tật xấu khiến vị thái tử vốn được kỳ vọng sẽ là minh quân lại trở thành một người chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc, hủy hoại một đời Chu Hậu Chiếu. Năm Chu Hậu Chiếu 15 tuổi, Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường qua đời. Chu Hậu Chiếu lên ngôi, lịch sử gọi ông là Minh Vũ Tông. Dưới sự “dìu dắt” của “Bát Hổ”, Chu Hậu Chiếu ngày càng ăn chơi trác táng, trở thành một trong những vị vua hoang dâm vô độ nhất lịch sử Trung Hoa. Vì quá nổi tiếng nên những câu chuyện về Chu Hậu Chiếu được dựng lại thành nhiều bộ phim - Ảnh minh họa: Internet “Bát Hổ” tư vấn cho Chu Hậu Chiếu xây dựng nhà hàng, quán trọ ngay trong cung. Khi đã chơi chán những trò này, Chu Hậu Chiếu còn xây cả kỹ viện trong hậu cung, cung nữ sẽ vào vai kỹ nữ để chèo kéo, mồi chài nhà vua biến hậu cung trở thành chốn ăn chơi thác loạn. Các hiền thần ra sức khuyên can không được nên lần lượt từ quan về quê sinh sống.

Cảnh 'Báo Phòng' của Chu Hậu Chiếu trong phim - Ảnh minh họa: Internet Đỉnh điểm của sự ăn chơi trác táng có lẽ là việc Chu Hậu Chiếu cho xây “Báo Phòng” ở phía tây bắc hoàng thành vì ông cho rằng trong cung không tự do. Nơi đây, Chu Hậu Chiếu cho xây hơn 200 phòng giống như mê cung. Bên trong ông còn cho xây kỹ viện, trường săn, chùa chiền thậm chí còn nuôi những mãnh thú như hổ, báo ở đó. Vị vua này sống trong “Báo Phòng” hơn 10 năm, vừa làm việc vừa sinh hoạt và vui chơi. Đây chính là cuộc sống lý tưởng không bị quản thúc mà Chu Hậu Chiếu mong muốn. Chính những thú vui khác người này khiến Chu Hậu Chiếu trở thành một trong những vị vua ăn chơi trác táng nhất lịch sử Trung Hoa.

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