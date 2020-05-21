Vào ngày đăng ký kết hôn, cô dâu ngã ngửa khi biết mình đã lấy chồng được 13 năm

Thế giới 21/05/2020 09:40

Vào ngày đăng ký kết hôn, cô gái ngỡ ngàng khi biết mình đã lập gia đình được 13 năm. Câu chuyện đằng sau khiến nhiều người tò mò.

Theo Sohu, một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Tân Cương, Trung Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo đó, cô gái họ Y bất ngờ phát hiện mình đã kết hôn từ 13 năm trước dù thực tế vẫn còn độc thân. Ngày 15/4 vốn dĩ là ngày vui của cô gái 35 tuổi và bạn trai, vậy nhưng khi đi đăng ký kết hôn, cô Y được thông báo không thể làm thủ tục vì đã lấy chồng vào ngày 26/11/2006.

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Vào đúng ngày đăng ký kết hôn cô Y phát hiện mình đã từng lập gia đình 13 năm trước - Ảnh minh họa: Internet

Cô Y cho biết lúc đó cô vô cùng hoảng hốt. Bạn trai cũng nghi ngờ bị bạn gái lừa dối, suýt chút nữa cả hai chia tay. Cô Y chia sẻ: “Nhân viên ở đó giúp tôi in tờ đăng ký kết hôn, tôi phát hiện ra rằng số chứng minh thư của tôi đã bị người khác sử dụng”. Nếu không làm rõ mọi chuyện, cô Y không thể kết hôn với bạn trai của mình.

Lần theo thông tin trên tờ giấy đăng ký kết hôn, cô Y nhanh chóng tìm ra người đã mạo danh mình. Mặc dù số chứng minh thư đăng ký kết hôn là của cô Y nhưng ảnh lại là người phụ nữ họ Phách. Cô Y phát hiện người đàn ông trong giấy đăng ký kết hôn họ Ba, từng là hàng xóm của gia đình mình.

Càng tìm hiểu kỹ, cô Y càng phát hiện nhiều uẩn khúc phía sau chuyện này. Trong sổ hộ tịch có ghi tháng 6/2007, vợ chồng Ba - Phách sinh con gái đầu lòng. Lúc đó họ sử dụng số chứng minh thư của cô Y để đăng ký giấy chứng sinh nên tuổi người mẹ được ghi là 22. Sau đó 6 năm, tháng 3/2013 cặp đôi sinh tiếp một đứa con trai. Lúc này người phụ nữ họ Phách dùng số chứng minh thư của mình nên trong giấy tờ hiển thị tuổi của người mẹ là 23 tuổi. Dù hai đứa con sinh cách nhau 6 năm nhưng tuổi của người mẹ lại chênh nhau 1 tuổi, đây là điều quá phi lý.

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Vì chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên cặp đôi Ba - Phách đã sử dụng số chứng minh thư của cô Y - Ảnh minh họa: Internet

Cô Y tìm đến gặp vợ chồng Ba – Phách để chất vấn và họ đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo đó, năm 2006 cô Phách mang thai khi mới 16 tuổi. Vì muốn con có giấy chứng sinh từ bệnh viện cặp đôi đã ủ mưu để được đăng ký kết hôn dù cô Phách chưa đủ tuổi.

Là hàng xóm của bố mẹ cô Y nên trong một lần được nhờ photo sổ hộ khẩu, Ba phát hiện cô Y đã 21 tuổi nhưng không sống tại địa phương. Vì vậy anh ta đã chọn cô Y là mục tiêu cho kế hoạch của mình. Thông qua nhiều lần chỉnh sửa giấy tờ, cặp đôi Phách - Ba cũng thuận lợi đăng ký kết hôn sau đó.

Mọi chuyện bình yên trôi qua cho đến khi vợ chồng Phách - Ba sinh đứa con thứ hai. Và mọi chuyện càng phức tạp hơn khi cô Y phát hiện ra mọi chuyện. Dù sau đó cặp đôi Phách - Ba đã phải trả giá cho hành vi của mình nhưng trên thực tế cô Y mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu như không đi đăng ký kết hôn thì có lẽ cả đời cô Y cũng không biết được rằng trên giấy tờ cô đã lấy chồng.

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Các cô gái ra đường thì trang điểm xinh đẹp, quần là áo lượt, nhưng khi về nhà lại ở bẩn kinh hoàng khiến dân tình ngán ngẩm.

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Từ khóa:   Trung Quốc làm giấy tờ giả sự việc hy hữu

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