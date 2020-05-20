Cậu bé tiểu học kể chuyện 'làm bé cún mang thai' khiến cô giáo té xỉu, đọc đến cái kết thì không nhịn cười được nữa

Cô giáo chia sẻ bài văn hài hước của một cậu bé tiểu học về chuyện "làm bé cún mang thai" khiến dân mạng cười lăn cười bò.

Có lẽ đứa trẻ nào cũng từng hỏi bố mẹ rằng "Con sinh ra từ đâu". Đây là sự tò mò thông thường rất đỗi tự nhiên của trẻ và các ông bố bà mẹ thì sáng tạo ra vô vàn đáp án để trả lời như: "Con cò mang con tới với bố mẹ", "Nhặt từ bãi rác chứ đâu!", "Con chui từ nách ra"...

Thế nhưng những đáp án quá xa rời thực tế của người lớn chẳng những không thể thỏa mãn sự tò mò của con trẻ mà còn gây ra không ít câu chuyện dở khóc dở cười.

Mới đây, trang Sohu chia sẻ hình ảnh bài văn hài hước của một cậu nhóc tiểu học thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

"Hôm nọ, mẹ nói với tôi rằng hai người chỉ cần hôn nhau là sẽ mang thai. Khi tôi đang ngồi ăn cơm thì bé cún lại gần và vô tình hôn tôi một cái. Thế là sau 3 tháng, bé cún của tôi đã sinh con, y như lời mẹ tôi nói. Từ đó tôi đã tự thề với lòng phải làm một người đàn ông có trách nhiệm, nhất định không được để mẹ con bé cún bị đói. Dù chỉ có một miếng bánh cũng sẽ chia sẻ với bé cún", nội dung bài văn hài hước của cậu bé.

Bài văn hài hước của bé trai khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh: Sohu

Suy nghĩ bá đạo của cậu bé tiểu học nhận được hàng ngàn bình luận thích thú của dân mạng: "Haha đúng là người đàn ông có trách nhiệm"; "Mới bé xíu đã biết gánh trách nhiệm rồi, tương lai nhất định là người chồng tốt"; "Đọc bài văn mà cười muốn nội thương"; "Trẻ em bây giờ có trí tưởng tượng phong phú ghê"; "Ôi nhiều người lớn còn chẳng suy nghĩ được như thằng nhóc này, đáng khen đấy chứ"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-be-tieu-hoc-ke-chuyen-lam-be-cun-mang-thai-khien-co-giao-te-xiu-doc-den-cai-ket-thi-khong-nhin-cuoi-duoc-nua-359149.html