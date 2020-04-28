Đang học online thì bị cô giáo hỏi câu bất ngờ, cậu bé khóc òa rồi hì hục làm một việc khiến dân tình cười ngặt nghẽo

Đang học online với tâm trạng phấn khích thì bị cô giáo hỏi một câu bất ngờ, cậu bé lập tức bỏ học, òa khóc nức nở.

Mới đây, một cậu bé ở Thiên Tân (Trung Quốc) đã gây sốt mạng xã hội với câu chuyện dở khóc dở cười khi học online.

Theo Sohu, cậu bé đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài qua máy tính, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười rất vui thì bị cô giáo hỏi một câu bất ngờ làm cậu bé "giận tím người".

Hóa ra, cô giáo đã hỏi đùa: "Có phải dạo này con mập lên không?". Khi nghe cô hỏi, cậu bé vặn lại cô: "Con béo? Con đã giảm cân đấy!". Nhưng rõ ràng cậu bé thấy xấu hổ nên miệng vẫn lẩm bẩm "ghét!".

Dường như đã tổn thương nặng nề nên cậu bé lập tức òa khóc, chạy ra giữa nhà để tập thể dục. Bao nhiêu ấm ức khi nãy bị cô giáo "chê béo", cậu dồn cả vào các bài tập.

Sau một hồi cảm thấy đuối sức, cậu bé chạy vào góc phòng khóc tiếp. Phản ứng dữ dội của bé trai khiến cô giáo cũng phải hết hồn, không biết phải nói gì.

Cậu bé đang chăm chú học online, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm - Ảnh: Sohu

Bị cô chê mập, bé trai lập tức tập thể dục điên cuồng - Ảnh: Sohu

Vừa tập thể dục vừa khóc ấm ức - Ảnh: Sohu

Phản ứng hài hước của bé trai nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Tuy rất buồn cười trước hành động của bé trai nhưng ai nấy đều cho rằng người lớn không nên nhận xét những lời khiến con trẻ tự ti.

"Có những lời nói người lớn tưởng bình thường nhưng con trẻ lại rất tổn thương"; "Phản ứng dễ thương ghê"; "Đẹp trai lắm mà không béo chút nào"; "Mong sau này cô giáo hãy chú ý lời nói hơn"; "Những lời khen ngợi, khuyến khích của cha mẹ và thầy cô sẽ giúp con tự tin hơn"...

Thấy con trai lớn đẹp như thiên thần, đôi vợ chồng lập tức sinh thêm cho khỏi 'lãng phí gen tốt', ngờ đâu kết quả lại dở khóc dở cười Ngoại hình xuất sắc của con trai lớn khiến cặp vợ chồng tin rằng em bé thứ hai chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Ngờ đâu kết quả lại dở khóc dở cười thế này đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-hoc-online-thi-bi-co-giao-hoi-cau-bat-ngo-cau-be-khoc-oa-roi-hi-huc-lam-mot-viec-khien-dan-tinh-cuoi-ngat-ngheo-357683.html