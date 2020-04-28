Thấy con trai lớn đẹp như thiên thần, đôi vợ chồng lập tức sinh thêm cho khỏi 'lãng phí gen tốt', ngờ đâu kết quả lại dở khóc dở cười

Bà mẹ trẻ tên Tiểu Minh (sống tại Trung Quốc ) cũng có mong ước tương tự. Khi sinh được con trai lớn kháu khỉnh, đẹp trai, vợ chồng cô vô cùng hạnh phúc. Ngoại hình xuất sắc của đứa trẻ khiến không ít người xuýt xoa khen ngợi.

Cặp vợ chồng nào cũng muốn sinh ra những em bé xinh xắn, đáng yêu. Nhiều bà bầu còn dùng những mẹo như hàng ngày ngắm tranh ảnh các em bé dễ thương khác với hy vọng con mình sinh ra cũng có ngoại hình nổi trội như vậy.

Cậu con trai lớn kháu khỉnh của cặp vợ chồng - Ảnh: Sohu

Vợ chồng Tiểu Minh cũng cho rằng con trai lớn dễ thương nhường này, em bé thứ hai chắc chắn cũng xinh đẹp chẳng kém anh trai mình, nếu không phải mỹ nam thì cũng là mỹ nữ. Cặp đôi nhanh chóng sinh thêm con thứ hai cho khỏi "lãng phí gen tốt".

Nhưng khi cậu con trai thứ hai chào đời và ngày một lớn, vợ chồng Tiểu Minh "vỡ mộng" vì nhan sắc của cậu bé so với anh trai mình thật sự kém xa. Dù là mái tóc, chiếc mũi, khuôn miệng, đôi mắt hay vầng trán của đứa trẻ nhìn kiểu gì cũng khác người anh.

Em bé thứ hai có ngoại hình khác xa anh trai khiến đôi vợ chồng dở khóc dở cười - Ảnh: Sohu

Đôi vợ chồng chỉ còn cách than trời, trách con trai út "hậu đậu và vụng về", không biết giành lấy những điểm ngoại hình đẹp của cha mẹ mà thừa hưởng.

Tuy nhiên, câu chuyện dở khóc dở cười trên chỉ mang tính chất vui đùa. Chắc chắn đôi vợ chồng sẽ không vì lý do con trai thứ hai kém sắc mà bớt yêu thương con.

Trên thực tế, con cái sẽ được di truyền ngoại hình từ cha mẹ. Nhưng di truyền thế nào, giống bố hay giống mẹ, xấu hay đẹp đều do trời cho mà thôi. Vậy nên việc cặp vợ chồng trong câu chuyện phía trên có 2 cậu con trai với ngoại hình khác xa nhau cũng là điều bình thường. Điều này vẫn thường xảy ra trong cuộc sống thường ngày.