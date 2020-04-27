Người đàn ông đeo nơ, trang điểm lòe loẹt gây sốt mạng, biết lý do ai nấy đều cười không nhặt được mồm

Thế giới 27/04/2020 16:23

Sau khi biết lý do người đàn ông đeo nơ Mickey, tô son đỏ lòe loẹt, cộng đồng mạng được phen cười chảy nước mắt.

Trong gia đình mẹ thường chăm con nhiều hơn bố vì phụ nữ được đánh giá là dịu dàng, cẩn thận hơn đàn ông. Tuy nhiên bố trông con cũng mang lại rất nhiều lợi ích như: giúp trẻ thông minh hơn vì bố thường bày trò nhiều hơn mẹ, gia đình gắn kết và hạnh phúc hơn, góp phần định hình phân biệt giới tính cho trẻ.

Mới đây cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh người đàn ông trang điểm lòe loẹt trên mặt khiến ai nấy cười chảy nước mắt. Trên đầu anh đeo chiếc nơ đỏ của chuột Mickey, phía trước còn gắn vương miện hồng siêu điệu đà. Ai cũng thắc mắc tại sao người đàn ông này lại đánh son đỏ choét, tô má hồng như thế. Bộ dạng này mà ra ngoài đường chắc sẽ khiến không ít người hết hồn.

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Bé gái trang điểm cho bố cực hài khiến dân mạng cười vỡ bụng - Ảnh: Sina

Tuy nhiên khi xem đến bức ảnh tiếp theo mọi người đều vỡ lẽ nguyên nhân. Hóa ra ông bố đang trông con gái, có lẽ muốn giữ con ngồi yên một chỗ nên đành để mặc con "vẽ hươu vẽ vượn" lên mặt. Sau khi trang điểm, bé gái còn sơn móng tay màu đỏ cho bố, trông thật "tông xuyệt tông" mà.

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Sơn móng tay cho 'tông xuyệt tông' với lớp trang điểm nào - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được lượng tương tác cực khủng. "Con gái tôi thì thắt bím cho ba nó khi ảnh đang ngủ say"; "Con gái tôi cũng rất mê vẽ. Toàn bộ tường trong nhà đều được trang trí bởi tài năng 'vẽ hươu vẽ vượn' của nó"; "Có ai thấy con bé trang điêm rất đẹp và sống động không"; "Đáng yêu quá đi mất"; "Mình cũng muốn sinh con gái"..., dân mạng bình luận. 

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"Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng", dân mạng bình luận sau màn giả vờ ngất xỉu để thử lòng con trai của ông bố trẻ.

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