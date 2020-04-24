Bố mẹ đưa con đi chơi trung tâm thương mại nhưng nhìn kết quả ai cũng ngán ngẩm

Con ăn vạ giữa trung tâm thương mại vì không chịu đi bộ, cách xử lý của cặp cha mẹ khiến người xung quanh ngán ngẩm.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh một gia đình 3 người ở trung tâm thương mại. Cặp vợ chồng đang đưa cậu con trai nhỏ khoảng 5 tuổi ra ngoài chơi.

Cậu bé bị bố mẹ kéo lê vì không chịu đi bộ - Ảnh: Sina

Đi bộ được một lúc thì cậu bé mỏi chân và đòi bố mẹ bế, khăng khăng không chịu đi nữa. Tuy nhiên cặp vợ chồng nhất định không chịu đáp ứng yêu cầu của con trai. Cả hai đồng lòng dùng vũ lực bắt ép con phải tiếp tục đi. Mỗi người cầm một tay bé rồi kéo lê trên sàn như kéo một chiếc bao tải. Đứa trẻ không chịu được nữa phải khóc thét lên nhưng cặp vợ chồng chẳng hề mềm lòng. Cả hai còn nhấc bổng con trai lên rồi bước tiếp.

Cảnh tượng khiến người xung quanh ngán ngẩm - Ảnh: Sina

Cảnh tượng khiến người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm và không ngừng xì xào bàn tán. Cư dân mạng sau khi xem xong những hình ảnh đó cũng để lại nhiều bình luận phản đối.

"Mình không ủng hộ cha mẹ chiều hư con. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng biết mệt mỏi chứ, cha mẹ có cần phải cứng nhắc như thế không"; "Tôi đang nghĩ liệu tay cậu bé có bị trật khớp hay không, kéo mạnh thế kia cơ mà"; "Nên dạy con tự lập chứ không phải hành hạ con"; "Nhìn sợ thật sự"; "Con mình cũng có lần ăn vạ không chịu đi nhưng mình chẳng kéo con kiểu này"..., dân mạng bình luận.

Em bé gây bão mạng với tư thế nằm 'vừa sinh ra đã biết bố là tỷ phú' Nhiều dân mạng đùa rằng có lẽ em bé vừa sinh ra đã biết bố là tỷ phú nên mới có tư thế nằm hưởng thụ như thế.

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