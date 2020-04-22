Cảm động bé gái hiếu thảo lấy thân mình che yên xe máy cho mẹ giữa trời mưa

Hành động ấm áp của bé gái hiếu thảo khiến bà mẹ vô cùng cảm động. Cư dân mạng cũng dành nhiều bình luận khen ngợi cô bé, đồng thời cho rằng cha mẹ em đã nuôi dạy em rất tốt.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh bé gái lấy thân mình che chắn yên xe máy cho mẹ giữa trời mưa khiến nhiều người xúc động.

Theo Sina, người mẹ vào trong cửa hàng mua đồ và dặn con gái đứng bên ngoài trông xe. Bé gái bất ngờ nhoài người ôm lấy yên xe máy điện khiến người xung quanh tưởng rằng cô bé mệt mỏi hoặc đang đau bụng.

Bé gái lấy thân mình che yên xe cho mẹ giữa trời mưa - Ảnh: Sina

Một lúc sau, người mẹ quay trở lại và không khỏi thắc mắc hành động của con gái. Hóa ra cô bé sợ yên xe của mẹ bị ướt, lúc ngồi sẽ bị ướt quần áo nên tìm cách che chắn giúp mẹ. Hành động ấm áp của bé gái khiến bà mẹ vô cùng cảm động. Cư dân mạng cũng dành nhiều bình luận khen ngợi bé gái hiếu thảo, đồng thời cho rằng cha mẹ em chắc chắn có tính cách ấm áp và tốt bụng nên mới nuôi dạy được con gái đáng yêu đến thế.

Bé gái hiếu thảo khiến người mẹ vô cùng cảm động - Ảnh: Sina

"Gia đình cô bé chắc là rất hạnh phúc nên tính cách em mới ấm áp như thế"; "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng"; "Con gái dù nhỏ hay trưởng thành vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cha mẹ rất chu đáo"; "Đứa trẻ nào cũng coi cha mẹ là cả thế giới, chỉ khác nhau ở cách thể hiện tình yêu mà thôi"; "Em bé dù còn nhỏ nhưng đã biết lo lắng cho mẹ mình, thật đáng khen!"; "Ôi tìm đâu ra cô con gái đáng yêu thế này chứ"; "Sau này tôi cũng muốn sinh con gái"..., dân mạng bình luận.

Bố ôm 2 con gái sinh đôi ngủ say sưa, nhìn sang bên cạnh thấy cảnh 'phân biệt đối xử' mà giận tím người Một số người có quan niệm 'dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái', ý muốn nói hãy yêu chiều con gái và nghiêm khắc hơn đối với con trai. Tuy nhiên ý kiến này có vẻ không hoàn toàn đúng.

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