Từng phản đối mẹ sinh em, bé trai bất ngờ 'quay ngoắt 180 độ' khi 2 em gái sinh đôi ra đời

Sau khi 2 em gái sinh đôi ra đời, người anh chẳng những không ác cảm mà còn rất yêu thương và chiều chuộng em. Tình cảm gắn bó của 3 anh em khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những người có anh chị em trong nhà chắc hẳn từng có ít nhất một lần ước gì mình là con một. Còn hội con một thì luôn ao ước được trải qua cảm giác có anh, có em.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh anh trai và 2 cô em gái sinh đôi thu hút sự quan tâm của dân mạng. Người mẹ cho biết, khi con trai học tiểu học và bắt đầu biết tự lập, vợ chồng họ lên kế hoạch sinh con thứ hai. Khi biết tin, cậu bé một mực phản đối vì muốn làm con một, hưởng trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ.

Một thời gian sau, cặp vợ chồng sinh được 2 con gái sinh đôi khiến hạnh phúc gia đình như được nhân lên gấp bội. Trái với dự đoán ban đầu, bé trai không hề ác cảm với em gái. Cậu bé rất yêu thương 2 em sinh đôi, thường phụ giúp mẹ chăm sóc em.

Thấy anh khóc, 2 em gái sinh đôi ra sức dỗ dành - Ảnh: Sina

Hôm đó, bé trai bị mẹ phạt vì không hoàn thành bài tập về nhà. Cậu bé ngồi trên ghế sofa khóc nức nở. Thấy vậy, 2 bé gái sinh đôi lập tức đưa cho anh giấy vệ sinh để lau nước mắt. Hai cô bé còn thay nhau dỗ dành, an ủi anh, đồng thời xin mẹ đừng trách phạt anh nữa. Người mẹ tuy giận con trai lười học nhưng đồng thời cũng rất xúc động trước tình cảm yêu thương, bảo bọc lẫn nhau của 3 anh em.

Tình cảm gắn bó của 3 anh em khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Sina

Tình cảm của anh trai và 2 em gái sinh đôi gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Thường ngày cậu bé rất thương em nên 2 bé gái mới quan tâm anh như thế"; "Dễ thương quá, mẹ nhìn cảnh này đúng là mát lòng mát dạ"; "Anh chị em dù hay cãi nhau nhưng thật ra rất yêu thương nhau"...

Con gái nhảy múa cho bố thưởng thức, nhìn sang 'trợ lý bất đắc dĩ' bên cạnh mà không nhịn được cười Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bé gái biểu diễn nhảy múa cho bố xem, còn cậu em bên cạnh dù chẳng hiểu gì cũng cổ vũ cực nhiệt tình khiến người xem không nhịn được cười.

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