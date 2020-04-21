Từng phản đối mẹ sinh em, bé trai bất ngờ 'quay ngoắt 180 độ' khi 2 em gái sinh đôi ra đời

Thế giới 21/04/2020 07:00

Sau khi 2 em gái sinh đôi ra đời, người anh chẳng những không ác cảm mà còn rất yêu thương và chiều chuộng em. Tình cảm gắn bó của 3 anh em khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những người có anh chị em trong nhà chắc hẳn từng có ít nhất một lần ước gì mình là con một. Còn hội con một thì luôn ao ước được trải qua cảm giác có anh, có em. 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh anh trai và 2 cô em gái sinh đôi thu hút sự quan tâm của dân mạng. Người mẹ cho biết, khi con trai học tiểu học và bắt đầu biết tự lập, vợ chồng họ lên kế hoạch sinh con thứ hai. Khi biết tin, cậu bé một mực phản đối vì muốn làm con một, hưởng trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ.

Một thời gian sau, cặp vợ chồng sinh được 2 con gái sinh đôi khiến hạnh phúc gia đình như được nhân lên gấp bội. Trái với dự đoán ban đầu, bé trai không hề ác cảm với em gái. Cậu bé rất yêu thương 2 em sinh đôi, thường phụ giúp mẹ chăm sóc em. 

em gai sinh doi 1

em gai sinh doi 2
Thấy anh khóc, 2 em gái sinh đôi ra sức dỗ dành - Ảnh: Sina

Hôm đó, bé trai bị mẹ phạt vì không hoàn thành bài tập về nhà. Cậu bé ngồi trên ghế sofa khóc nức nở. Thấy vậy, 2 bé gái sinh đôi lập tức đưa cho anh giấy vệ sinh để lau nước mắt. Hai cô bé còn thay nhau dỗ dành, an ủi anh, đồng thời xin mẹ đừng trách phạt anh nữa. Người mẹ tuy giận con trai lười học nhưng đồng thời cũng rất xúc động trước tình cảm yêu thương, bảo bọc lẫn nhau của 3 anh em.

em gai sinh doi 3

em gai sinh doi 4
Tình cảm gắn bó của 3 anh em khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Sina

Tình cảm của anh trai và 2 em gái sinh đôi gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Thường ngày cậu bé rất thương em nên 2 bé gái mới quan tâm anh như thế"; "Dễ thương quá, mẹ nhìn cảnh này đúng là mát lòng mát dạ"; "Anh chị em dù hay cãi nhau nhưng thật ra rất yêu thương nhau"...

Con gái nhảy múa cho bố thưởng thức, nhìn sang 'trợ lý bất đắc dĩ' bên cạnh mà không nhịn được cười

Con gái nhảy múa cho bố thưởng thức, nhìn sang 'trợ lý bất đắc dĩ' bên cạnh mà không nhịn được cười

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bé gái biểu diễn nhảy múa cho bố xem, còn cậu em bên cạnh dù chẳng hiểu gì cũng cổ vũ cực nhiệt tình khiến người xem không nhịn được cười.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng hình ảnh cảm động

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 51 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích