Sau khi đẻ sinh đôi hai con gái, đôi vợ chồng quyết định sinh thêm con trai cho "đủ nếp đủ tẻ". Ai ngờ kết quả mỹ mãn ngoài sức tưởng tượng.

Hầu hết các gia đình đều muốn sinh ít nhất 2 con cho vui cửa vui nhà. Các con cũng có thể chơi cùng và chăm nom lẫn nhau. Chị Xiaoli (sống tại Trung Quốc) cũng có suy nghĩ như vậy nên khi đẻ sinh đôi hai con gái đầu lòng, vợ chồng cô vô cùng hạnh phúc.

Đến khi hai bé gái học hết tiểu học, vợ chồng Xiaoli quyết định sinh con lần hai. Lần này cặp đôi muốn sinh con trai để gia đình "đủ nếp đủ tẻ". Không ngờ khi đi siêu âm, bác sĩ thông báo đôi vợ chồng đã "trúng số độc đắc" vì lần này Xiaoli lại mang thai đôi. Ngày lâm bồn, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc vỡ òa đón thêm hai quý tử.

Hai bé gái sinh đôi rất phấn khích khi có thêm hai em trai, thường xuyên bế em ra ngoài chơi để khoe với mọi người. Trong một lần bế em đi mua đồ, hình ảnh đáng yêu của bốn chị em đã lọt vào ống kính người qua đường và gây sốt mạng xã hội.

Bốn chị em gây sốt mạng vì quá dễ thương - Ảnh: Sohu

Hai bé gái sinh đôi rất phấn khích khi có em - Ảnh: Sohu

Rất nhiều người mong ước đẻ sinh đôi sau khi thấy tình cảm của bốn chị em - Ảnh: Sohu

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận và chia sẻ: "Dễ thương xỉu luôn á"; "Trời ơi nhìn là muốn sinh con liền"; "Đáng yêu quá tim tui tan chảy luôn rồi nè"; "Hai bé gái hiểu chuyện và hiếu thảo quá"; "Đúng là ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, đây còn được gấp đôi luôn"...

Đi làm về thấy vợ địu 2 con sinh đôi đi vòng vòng khắp nhà, chồng bật khóc vì xúc động Người chồng đi làm về thấy vợ vừa địu hai con sinh đôi vừa ăn cơm thì xúc động đến bật khóc. Hóa ra làm mẹ toàn thời gian chẳng nhàn hạ như nhiều người vẫn tưởng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-sinh-doi-hai-con-gai-doi-vo-chong-dinh-sinh-them-con-trai-ai-ngo-trung-so-doc-dac-356372.html