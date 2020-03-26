Nghe tin vợ đẻ sinh đôi, ông bố trẻ 'bỏ của chạy lấy người', biết nguyên nhân ai nấy đều cười ngặt nghẽo

Thế giới 26/03/2020 11:59

Thái độ của ông bố trẻ khi biết vợ đẻ sinh đôi khiến mọi người khó hiểu. Thế nhưng khi biết nguyên nhân ai nấy đều vừa buồn cười vừa thương đôi vợ chồng.

Khi nhìn thấy cặp vợ chồng nào đó đẻ sinh đôi hay sinh ba, nhiều người trầm trồ bảo là sướng, vì chỉ cần đẻ một lần là xong nhiệm vụ. Tuy nhiên việc chăm mấy đứa trẻ cùng một lúc chẳng khác gì đi "đánh trận". Không những chi phí sinh hoạt hàng ngày bị đội lên gấp 2-3 lần, cha mẹ cũng bị chúng xoay như chong chóng.

Mới đây, trang Sina chia sẻ câu chuyện ông bố trẻ "bỏ của chạy lấy người" khi biết vợ đẻ sinh đôi khiến người xem cười ngất. 

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Nghe tin vợ đẻ sinh đôi, người chồng 'bỏ của chạy lấy người' - Ảnh: Sina

Đối với những gia đình bình thường, khi biết vợ đẻ sinh đôi, sinh ba chắc hẳn rất vui mừng. Nhưng với anh Li (sống tại Trung Quốc) thì khác. Khi nghe tin gia đình đón thêm 2 thiên thần nhỏ, anh Li sợ toát mồ hôi hột, giống như có một cơn đại hồng thủy đang cuồn cuộn đổ về phía anh.

Nữ y tá báo tin cảm thấy rất bực mình khi thấy thái độ của anh Li. Bởi ít nhất ở cương vị là một người cha thì anh cũng phải mừng rỡ đón hai sinh linh bé bỏng đến với thế gian này. Nữ y tá liền gọi anh quay lại bắt giải thích mọi chuyện.

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Nữ y tá gọi anh chồng quay lại - Ảnh: Sina

Không còn cách nào khác, anh Li tiến về phía hai con sinh đôi với vẻ mặt cam chịu, theo sau là 2 cậu nhóc chạy theo. Lúc này, nữ y tá mới hiểu tại sao ông bố trẻ lại sợ hãi đến vậy. Vợ chồng anh Li đã có 2 con trai sinh đôi. Lần này họ muốn sinh con gái cho gia đình "có nếp có tẻ". Dù trong quá trình mang thai, bác sĩ đã nhiều lần thông báo vợ chồng họ lại có thêm 2 cậu con trai nữa nhưng anh Li vẫn hy vọng đây chỉ là nhầm lẫn. Bây giờ nhà anh đã có tổng cộng 4 cậu nhóc nghịch ngợm, bảo sao anh lại có phản ứng hài hước như vậy.

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Hóa ra đôi vợ chồng đã có 1 cặp sinh đôi rồi - Ảnh: Sina
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Nhà có tới 4 cậu nhóc phá phách, bảo sao ông bố sợ đến vậy - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận hài hước: "Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi"; "Nhìn đẻ sinh đôi, sinh ba đúng là thích thật. Mà đến lúc chăm mới thấy đáng sợ thế nào"; "Tôi đẻ sinh đôi, cứ ru một đứa ngủ là đứa kia khóc. Cuối cùng cả 2 đứa thi nhau khóc ỏm tỏi, muốn điên luôn"; "Con cái như này thì thời gian đâu mà nhậu nhẹt nữa"; "Gặp tôi thì tôi cũng chạy"; "Đúng là một bước ngoặt mà gia chủ không thể lường được"...

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện gây bão hình ảnh hài hước

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