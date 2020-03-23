Có lẽ vẫn còn nhớ những ký ức 'kinh hoàng' trước đây nên bé trai nhìn cô y tá đang tiêm ngừa với ánh mắt không mấy thân thiện.

Tiêm vaccin mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên đây cũng là cơn "ác mộng" của các bé. Chỉ cần nhìn thấy cô y tá với kim tiêm trên tay là bọn trẻ lại khóc lóc không ngừng. Lúc này, cha mẹ nên vỗ về, an ủi nhẹ nhàng để trẻ bớt căng thẳng và hợp tác hơn.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc chia sẻ hình ảnh con trai 3 tuổi đi tiêm ngừa khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Bà mẹ cho biết trí nhớ của cậu con trai rất tốt. Khi được mẹ đưa đến bệnh viện tiêm ngừa, cậu bé lập tức nhớ lại ký ức chẳng mấy tốt đẹp trong lần tiêm ngừa trước nên lập tức tỏ thái độ kháng cự. Người mẹ phải liên tục dỗ dành để cậu bé bình tĩnh lại.

Ánh mắt 'hình viên đạn' của cậu bé 3 tuổi khiến cư dân mạng không thể nhịn cười - Ảnh: Weibo

Ấy thế mà vừa nhìn thấy y tá, cậu bé lập tức cứng người lại rồi trốn vào một góc. Cô y tá nhẹ nhàng dỗ rằng tiêm xong sẽ đi mua ô tô đồ chơi mới khiến cậu bé có vẻ nguôi nguôi. Nào ngờ khi vừa nhìn thấy cô y tá cầm kim tiêm lên, cậu bé lập tức bắn ánh mắt "hình viên đạn" về phía cô, đủ để thể hiện việc tiêm này đáng sợ thế nào.

Cư dân mạng không khỏi bật cười với biểu cảm hung dữ của bé trai 3 tuổi, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm vì rất nhiều người lớn cũng sợ tiêm chứ huống gì trẻ nhỏ.

"Ánh mắt ghê chưa kìa"; "Tuy hung dữ nhưng vẫn cưng quá nha"; "Thôi cô y tá thông cảm cho cháu nó nha"; "Ánh mắt 'hình viên đạn' dễ ghét quá"...

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