Bé trai 11 tuổi bị bắt quả tang rình nghe lén 'chuyện ấy' của hàng xóm, mẹ lặng người khi biết lý do

Thế giới 21/03/2020 17:43

Sau khi cậu con trai 11 tuổi bị vợ chồng bắt quả tang nghe lén họ làm 'chuyện ấy', bà mẹ đơn thân mới nhận ra bản thân mình đã mắc lỗi nuôi dạy.

Giáo dục giới tính cho con cái là một hành trình không hề dễ dàng đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là đối với gia đình bị thiếu cha hoặc mẹ.

Cô Yang sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có một cậu con trai 11 tuổi tên Xiaoyu. Năm con trai lên 5 tuổi, cô Yang và chồng đã ly hôn. Nhiều năm sau, người chồng cũng không một lần quay về thăm con trai, do đó Xiaoyu đã thiếu thốn tình yêu của bố.

Trong thời gian được nghỉ học dài ngày, cô Yang quyết định đưa con tới sống cùng ông bà ngoại để mình tiện đi làm. Một thời gian sau, cô Yang bàng hoàng nghe tin Xiaoyu đang ở đồn cảnh sát. Người tố cáo là một cặp vợ chồng trẻ, hàng xóm của ông bà ngoại cậu bé.

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Mẹ đơn thân sốc nặng khi biết con trai rình nghe lén vợ chồng hàng xóm làm 'chuyện ấy' - Ảnh minh họa: Sina

 

Người chồng cho biết, mấy ngày trước khi anh thức dậy đi vệ sinh đã phát hiện Xiaoyu đang lang thang ngoài hành lang ngay trước cửa nhà mình. Người chồng đoán rằng cậu bé đi chơi về muộn nên không vào được nhà.

Tuy nhiên vài đêm sau đó, cặp vợ chồng hàng xóm vẫn bắt gặp Xiaoyu đi qua đi lại trước cửa nhà mình lúc nửa đêm. Họ thậm chí còn nghĩ rằng cậu bé muốn ăn cắp cái gì đó.

Tới đêm xảy ra sự việc, cặp vợ chồng này đang làm "chuyện ấy" thì bắt gặp một bóng đen đi qua cửa sổ nhà mình. Quá sợ hãi, họ lặng lẽ mở cửa ra thì nhìn thấy Xiaoyu đang cố trèo lên cửa sổ để nghe lén cặp vợ chồng trẻ.

Đôi vợ chồng lập tức đưa cậu bé đến đồn cảnh sát để làm rõ mọi chuyện. Tại đây, Xiaoyu khai rằng cậu bé không hề ăn cắp gì cả, chỉ muốn nghe lén "chuyện vợ chồng" của nhà hàng xóm.

Lúc này, cô Yang mới nhận ra con trai đã bắt đầu thay đổi từ năm ngoái. Cậu bé có nhiều biểu hiện của sự dậy thì. Cô cũng từng bắt gặp con xem những thứ không lành mạnh nhưng cậu bé lại chối rằng là do bạn đưa cho. Vì quá bận rộn với công việc, cô Yang không có nhiều thời gian dạy bảo, hỏi han con trai mình.

Người mẹ đơn thân nhận ra lỗi lầm của con bắt nguồn từ những suy nghĩ và hành động sai lệch về tâm sinh lý trong quá trình dậy thì. Bản thân cô cũng có lỗi khi mải mê với công việc mà quên chăm sóc con. Thông cảm cho điều này nên đôi vợ chồng hàng xóm quyết định không truy tố nữa.

Sau sự việc, cô Yang đã quyết định dành nhiều thời gian để hướng dẫn và dạy bảo cậu bé về giáo dục giới tính cũng như vun đắp tình yêu thương để lấp đầy khoảng trống tình cảm mà người bố để lại. 

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