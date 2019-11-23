Con trai bị tố nhìn trộm WC nữ, mẹ đơn thân nghẹn đắng khi nghe lời trần tình

Thế giới 23/11/2019 19:12

Nghe lời giải thích của con trai, người mẹ đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình khi giáo dục giới tính cho con.

Giáo dục giới tính cho con cái là một hành tình không hề dễ dàng đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là đối với gia đình bị thiếu cha hoặc mẹ. 

Chị Lưu sống tại Trung Quốc làm mẹ đơn thân đã nhiều năm nay. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn giao thông, chị ở vậy một mình nuôi con. Hiện con trai chị đã 16 tuổi, thành tích học tập luôn xếp hạng cao ở lớp.

Cho đến một ngày, chị Lưu bị nhà trường gọi lên khẩn cấp vì con trai mắc lỗi nghiêm trọng và phải nhận quyết định thôi học. Nguyên nhân là vì con trai chị đã nhìn trộm các bạn nữ thay đồ trong WC, không chỉ một mà rất nhiều lần.

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Con trai nhìn trộm các bạn nữ thay đồ vì mẹ không chú trọng giáo dục giới tính - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị mẹ chất vấn, cậu bé bình thản đáp: "Con vẫn thường nhìn như thế mỗi lần mẹ thay quần áo ở nhà. Con phát hiện ra mẹ và các bạn nữ rất khác so với con". 

Câu trả lời này khiến người mẹ cùng nhà trường sốc nặng, không biết phải nói thế nào. Cả 2 mẹ con vốn sống trong một phòng trọ nhỏ chỉ 30m2 và không có vách ngăn. Suốt 14 năm qua, chị Lưu đã quên mất cậu con trai bé nhỏ dần trở thành một thiếu niên nên đã không chú trọng giáo dục giới tính cho con. Người mẹ vô tư thay quần áo, đi vệ sinh mà không che rèm, thậm chí vẫn luôn ngủ chung giường với con.

Sau khi trao đổi với nhà trường, con trai chị Lưu không bị đuổi học. Tuy nhiên chị phải cam kết sẽ giáo dục con kỹ lưỡng hơn. Người mẹ cũng đã dẫn con trai đến xin lỗi các nạn nhân trong vụ việc.

Câu chuyện của chị Lưu nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng: "Giáo dục con cái rất quan trọng, sảy một li là đi một dặm"; "Giáo dục giới tính là vấn đề vô cùng nhạy cảm nhưng bố mẹ tuyệt đối không được né tránh"; "May mắn là cậu bé chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng"; "Nếu cha mẹ không dạy dỗ cẩn thận, con trẻ sẽ tự tìm hiểu và nhận về những thông tin sai lệch";... 

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