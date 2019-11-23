Ảnh hài hước: Bố cầm chày, con đội nồi nhôm để học bài khiến người xem không thể nhịn cười

Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh hai cha con đang ngồi học bài khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

Kèm con học bài là nỗi trăn trở của các bậc cha mẹ. Nếu con ngoan ngoãn, tiếp thu nhanh thì còn đỡ, con mà vừa nghịch ngợm vừa khó bảo thì đúng là không có nỗi khổ nào bằng.

Mới đây cư dân mạng chuyền tay nhau một bức ảnh hài hước ghi lại cảnh cặp bố con người Nga đang ngồi học bài. Điểm đặc biệt là ông bố cầm trên tay chiếc chày rõ to để dọa con trai tập trung vào bài vở. Còn cậu con thì sợ bố đánh đòn nên đội cả nồi nhôm lên đầu để phòng bị.

Bức ảnh hài hước của cặp bố con người Nga thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Không ít phụ huynh Việt Nam nhìn cảnh này phải thốt lên đồng cảm: "Kèm con học khổ lắm ai ơi"; "Haha bó tay"; "Chắc tôi cũng phải áp dụng để kèm thằng nhỏ ở nhà học bài"; "Tôi rất đồng cảm với cảnh này. Hai thằng quỷ ở nhà vừa nghịch vừa không chịu học. Mỗi lần kèm chúng là tức chết đi được".

Bên cạnh đó, không ít người nhớ lại những kỷ niệm học tập của mình hồi nhỏ: "Mình ngày xưa cũng y hệt. Bố ngồi cạnh thì mới học bài còn không cứ lén giấu truyện tranh dưới sách để đọc", "Giờ phải kèm con học mới thấy ngày xưa bố mẹ mình vất vả thế nào. Mình lúc nhỏ chắc cũng phải ngang ngửa cái cậu đội nồi nhôm trong ảnh".

Tháng trước, chị Vương ở Trung Quốc từng lên cơn đau tim suýt chết chỉ vì kèm con học bài. Nguyên nhân là vì cậu con trai học lớp 3 của chị Vương mãi không hiểu một bài toán dù chị đã dạy đi dạy lại nhiều lần.

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