Ảnh hài hước: Khi bạn muốn chơi Halloween nhưng quá lười ra khỏi giường

Người dùng mạng đồng loạt bình chọn đây là màn hóa trang Halloween đơn giản nhưng siêu kinh dị, tạo cảm giác vừa ghê sợ vừa buồn cười cho người xem.

Cứ đến dịp Halloween, chúng ta lại được chiêm ngưỡng hàng loạt màn hóa trang đỉnh cao, siêu độc lạ. Mới đây, một trang fanpage trên Facebook đã đăng tải bức ảnh 2 cô gái hóa trang Halloween kèm dòng chia sẻ "Khi bạn muốn chơi Halloween nhưng quá lười để ra khỏi giường" khiến người xem cười ngất.



Muốn đi chơi Halloween mà chưa ngủ đủ giấc thì hãy tham khảo cách này nha - Ảnh: FB

Bức ảnh ghi lại cảnh nhiều trẻ em đang chơi Halloween hết sức vui vẻ. Các bé hóa trang thành nhiều nhân vật hoạt hình như người nhện, công chúa, bươm bướm... Thế nhưng người xem bỗng nhận ra điều gì đó sai sai trong bức ảnh.

Góc phải của hình ảnh là 2 cô gái hóa trang Halloween theo cách siêu độc. Cô gái mặc áo xanh kẻ sọc xõa tóc dài, bôi mặt trắng toát, tô son môi và đánh mắt đỏ bầm nhìn khá kinh dị.

Thế nhưng tạo hình này chưa là gì so với cô gái còn lại. Cô dùng gỗ và bìa cứng đóng thành chiếc hộp trông như quan tài, bản thân thì nằm bên trong đóng vai xác chết. Người dùng mạng đồng loạt bình chọn đây là màn hóa trang Halloween đơn giản nhưng siêu kinh dị, tạo cảm giác vừa ghê sợ vừa buồn cười cho người xem.



Màn hóa trang thành xác chết được cư dân mạng bái phục vì độ công phu và kinh dị - Ảnh: FB



Nhiều người bình chọn đây là màn hóa trang đỉnh nhất năm nay - Ảnh: FB

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

"Màn hóa trang Halloween này đỉnh quá"; "Sao có thể sáng tạo đến thế"; "Màn hóa trang vừa kinh dị, vừa hài hước lại ấn tượng sâu sắc đến người xem"; "Thôi hai chị giành giải nhất năm 2019 luôn rồi"; "Đang buồn ngủ thì bạn rủ đi chơi Halloween"..., dân mạng bình luận.

Mỹ nữ cổ trang tóc dài khiến người xem cười xỉu trước thềm Halloween Hóa mỹ nữ cổ trang nhưng vô tình gặp gió quá to khiến cô gái lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Bức ảnh hài hước đang được dân mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-hai-huoc-khi-ban-muon-choi-halloween-nhung-qua-luoi-ra-khoi-giuong-342805.html