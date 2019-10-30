Chú rể khóc nức nở trong ngày cưới, biết lý do xong ai nấy đều cười lăn lóc

Thế giới 30/10/2019 11:47

Đoạn clip chú rể khóc trong ngày cưới thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau khi biết lý do khiến chú rể xúc động, ai nấy đều không thể nhịn cười.

Ngày vu quy có lẽ là khoảng thời gian lắng đọng, ý nghĩa nhất đối với đời người. Trong ngày đó, không chỉ có những nụ cười hạnh phúc mà còn có cả những giọt nước mắt vỡ òa của cô dâu chú rể, của những người làm cha mẹ. 

Clip chú rể khóc trong ngày cưới khiến người xem cười ngất

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip chú rể khóc trong ngày cưới khiến nhiều người thích thú vì quá đáng yêu. Có lẽ sau bao năm chứng kiến hạnh phúc của người khác, nay thanh niên đã có hạnh phúc của riêng mình nên không kìm được mà bật khóc nức nở.

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Chú rể khóc trong ngày cưới khiến khách mời không thể nhịn cười - Ảnh: FB

Chú rể tuy nước mắt giàn giụa nhưng lại sở hữu gương mặt quá "giải trí" nên người xem khó mà nhịn cười nổi.

"Tôi không kìm được nữa, khó khăn lắm mới được kết hôn. Tôi đã làm phù rể 7 lần rồi. Mỗi lần đám bạn kết hôn, tôi đều náo động trong đám cưới chúng nó. Hôm nay chúng nó có làm loạn thế nào tôi cũng không để ý. Tôi vui lắm luôn, thật đấy. Cảm ơn anh em đã làm vậy. Tôi đã luôn mơ về ngày hôm nay...", những lời ruột gan của chú rể.

Nghe chú rể trải lòng, khách mời phía dưới liên tục vỗ tay và cười không ngớt. Cô dâu ngồi bên cạnh vừa dùng khăn lau nước mắt cho chồng vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

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Cô dâu vừa lau nước mắt cho chồng vừa cười ngặt nghẽo - Ảnh: FB

Sau khi đoạn clip được đăng lên mạng xã hội, ai nấy đều chúc mừng chú rể cuối cùng cũng được làm nhân vật chính, không cần phải làm nền trong đám cưới của bạn bè nữa.

"Cuối cùng cũng lấy được vợ rồi mừng quá. Tưởng ế luôn chứ"; "Thường thì cô dâu khóc mới đúng, đằng này chú rể lại nước mắt giàn giụa. Xem mà chẳng nhịn nổi cười"; "Khóc cho quen dần anh ơi. Sau này ở với vợ còn khóc dài dài"; Đúng là thân trai mười hai bến nước"; "Cô dâu chú rể đều đáng yêu"..., dân mạng bình luận hài hước.

Góc tréo ngoe: Cô dâu hủy hôn ngay ngày cưới, chú rể tiết lộ lý do gây phẫn nộ

Góc tréo ngoe: Cô dâu hủy hôn ngay ngày cưới, chú rể tiết lộ lý do gây phẫn nộ

Cô dâu hủy hôn ngay trong ngày cưới dù chú rể đã đưa tiền sính lễ hơn 600 triệu đồng. Sau khi nhà trai tiết lộ lý do, ai nấy đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

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