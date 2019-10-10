Sau đám cưới xa hoa, chú rể bỏ trốn, để mặc cô dâu với món nợ khổng lồ

Thế giới 10/10/2019 11:32

Sau khi tổ chức đám cưới lộng lẫy tại nhà hàng sang trọng, chú rể bỏ trốn cùng tiền sính lễ, để mặc cô dâu cùng món nợ khổng lồ.

Sự việc chú rể bỏ trốn, để cô dâu phải ôm món nợ khổng lồ xảy ra ở Thái Lan hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bà Noi (mẹ cô dâu, sống tại quận Prakhon Chai) cho biết, con gái bà đã đưa một chàng trai tên Nut về dự đám tang của gia đình nhằm ra mắt mọi người. Cô khoe rằng Nut là một tỷ phú và đã cầu hôn cô. Ngoài ra gia đình không biết gì thêm về anh ta.

chu re bo tron 1
Chú rể bỏ trốn sau đám cưới khiến cô dâu khốn đốn vì ôm nợ - Ảnh: Bangkokpost

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Thế nhưng sau đám cưới, chú rể mang danh tỷ phú đột nhiên mất tích, biến cô dâu thành con nợ với hóa đơn nhà hàng lên tới 3,5 triệu bath (khoảng 2,5 tỷ đồng). Gia đình cô dâu cũng không biết làm thế nào để có thể trả được khoản nợ khổng lồ này.

Trước đó, chú rể đã đưa cho nhà cô dâu tấm séc 1,6 triệu bath làm sính lễ. Nhưng sau khi đám cưới diễn ra, tấm séc cũng đã mất tích cùng chú rể.

Mới đây, đơn vị tổ chức tiệc cưới đã lên tiếng đính chính một số tin đồn liên quan đến câu chuyện hy hữu này. Cụ thể, đám cưới được tổ chức với chi phí 300 ngàn bath (khoảng 219 triệu đồng), không phải 3,5 triệu bath như bà Noi đã nói. Tuy nhiên, việc chú rể bỏ trốn là sự thật.

Wasant Thepnakhon, chủ sở hữu của khách sạn Alvarez ở Buri Ram, nơi cặp đôi tổ chức tiệc cưới cho biết, đám cưới xa hoa được tổ chức bởi một đội ngũ chuyên nghiệp từ Bangkok. Tính thêm tiền đồ ăn và thức uống thì chi phí tổ chức đám cưới lên tới 400 ngàn bath (gần 300 triệu đồng).

Hiện gia đình cô dâu đã báo cảnh sát với hy vọng tìm được gã "tỷ phú" rởm và bắt hắn phải trả các chi phí cho đám cưới lộng lẫy kia.

Bắt quả tang chú rể cưỡng hiếp phù dâu, cô dâu quyết định bất ngờ khiến ai nấy ngán ngẩm

Bắt quả tang chú rể cưỡng hiếp phù dâu, cô dâu quyết định bất ngờ khiến ai nấy ngán ngẩm

Nhiều người thắc mắc sau khi cô dâu bắt quả tang chú rể cưỡng hiếp phù dâu thì sẽ xử lý thế nào, và đây là câu trả lời khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện hy hữu câu chuyện hy hữu câu chuyện dở khóc dở cười

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 2 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích