Sau đám cưới xa hoa, chú rể bỏ trốn, để mặc cô dâu với món nợ khổng lồ

Sau khi tổ chức đám cưới lộng lẫy tại nhà hàng sang trọng, chú rể bỏ trốn cùng tiền sính lễ, để mặc cô dâu cùng món nợ khổng lồ.

Sự việc chú rể bỏ trốn, để cô dâu phải ôm món nợ khổng lồ xảy ra ở Thái Lan hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bà Noi (mẹ cô dâu, sống tại quận Prakhon Chai) cho biết, con gái bà đã đưa một chàng trai tên Nut về dự đám tang của gia đình nhằm ra mắt mọi người. Cô khoe rằng Nut là một tỷ phú và đã cầu hôn cô. Ngoài ra gia đình không biết gì thêm về anh ta.



Chú rể bỏ trốn sau đám cưới khiến cô dâu khốn đốn vì ôm nợ - Ảnh: Bangkokpost

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Thế nhưng sau đám cưới, chú rể mang danh tỷ phú đột nhiên mất tích, biến cô dâu thành con nợ với hóa đơn nhà hàng lên tới 3,5 triệu bath (khoảng 2,5 tỷ đồng). Gia đình cô dâu cũng không biết làm thế nào để có thể trả được khoản nợ khổng lồ này.

Trước đó, chú rể đã đưa cho nhà cô dâu tấm séc 1,6 triệu bath làm sính lễ. Nhưng sau khi đám cưới diễn ra, tấm séc cũng đã mất tích cùng chú rể.

Mới đây, đơn vị tổ chức tiệc cưới đã lên tiếng đính chính một số tin đồn liên quan đến câu chuyện hy hữu này. Cụ thể, đám cưới được tổ chức với chi phí 300 ngàn bath (khoảng 219 triệu đồng), không phải 3,5 triệu bath như bà Noi đã nói. Tuy nhiên, việc chú rể bỏ trốn là sự thật.

Wasant Thepnakhon, chủ sở hữu của khách sạn Alvarez ở Buri Ram, nơi cặp đôi tổ chức tiệc cưới cho biết, đám cưới xa hoa được tổ chức bởi một đội ngũ chuyên nghiệp từ Bangkok. Tính thêm tiền đồ ăn và thức uống thì chi phí tổ chức đám cưới lên tới 400 ngàn bath (gần 300 triệu đồng).

Hiện gia đình cô dâu đã báo cảnh sát với hy vọng tìm được gã "tỷ phú" rởm và bắt hắn phải trả các chi phí cho đám cưới lộng lẫy kia.

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