Cô dâu ăn mặc phản cảm, nhét khăn voan vào quần lót bị chỉ trích dữ dội

Thế giới 02/10/2019 18:19

Cô dâu ăn mặc phản cảm, thậm chí còn nhét khăn voan trùm đầu vào quần lót rồi vô tư nhảy nhót bị dân mạng ném đá dữ dội.

Cô dâu và chú rể khiêu vũ trong đám cưới là nghi thức rất phổ biến trong đám cưới của các nước phương Tây. Điệu nhảy thể hiện mối liên kết lãng mạn và bền chặt của cô dâu chú rể.

Mới đây, trong một nhóm mạng xã hội Facebook chia sẻ bức ảnh cô dâu chú rể nhảy trong đám cưới ở Mỹ đã nhận được đông đảo sự quan tâm từ dân mạng. Ai nấy đều bàn tán xôn xao về cách ăn mặc phản cảm của cô dâu trong ngày trọng đại của cuộc đời.

"Cặp đôi này vừa mới tổ chức đám cưới vào cuối tuần qua tại một công viên địa phương. Bạn tôi đã tham dự đám cưới và chụp được bức ảnh này. Cặp vợ chồng quả là những diễn viên nhảy mang tính giải trí cao", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh.

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Cách ăn mặc phản cảm của cô dâu bị chỉ trích gay gắt - Ảnh: FB

Cô dâu không mặc váy cưới truyền thống mà diện áo hai dây, bên dưới mặc quần lót cùng màu và đi tất dài màu trắng. Chưa dừng lại ở đó, cô dâu này còn lấy khăn voan trùm đầu nhét vào quần lót. Bộ trang phục kỳ quái có một không hai khiến nhiều người bị sốc.

Đôi nam nữ ôm nhau nhảy nhót trước ánh nhìn khó chịu của nhiều khách mời. Không hiểu sao chú rể lại chấp nhận để vợ mình ăn mặc phản cảm, lố lăng trong ngày cưới như vậy.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng không thể chấp nhận được phong cách ăn mặc phản cảm của cô dâu.

"Thật sự quá phản cảm, chẳng hiểu họ nghĩ gì trong đầu"; "Nếu tôi phải đi cái đám cưới này, tôi sẽ suy nghĩ lại tình bạn của mình với cô dâu chú rể"; "Họ không hề tôn trọng khách mời"; "Muốn diễn trò lố lăng thì về phòng ngủ mà diễn"; "Chắc các khách mời đang thấy hối hận vì bỏ thời gian tham dự cái đám cưới vô duyên này"..., dân mạng bình luận.

Cô dâu mặc bikini khiến vòng 1 chỉ chực trào ra ngoài, nhìn sang bánh cưới còn sốc nặng hơn

Cô dâu mặc bikini khiến vòng 1 chỉ chực trào ra ngoài, nhìn sang bánh cưới còn sốc nặng hơn

Rất nhiều khách mời đã bị sốc trước cách ăn mặc phản cảm của cô dâu chú rể nhưng có vẻ cặp đôi không thèm quan tâm đến điều đó.

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