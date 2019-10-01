Chụp lén bạn nữ ăn mặc phản cảm lộ nội y, nam sinh đăng lên mạng đùa cợt và cái kết đắng

Phát hiện nữ sinh bàn trên ăn mặc phản cảm lộ nội y, nam sinh chụp ảnh đăng lên mạng đùa cợt phải nhận cái kết đắng từ cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm ra đường khiến nhiều người ngán ngẩm. Đặc biệt là trong môi trường giáo dục như bức ảnh dưới đây. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích gay gắt nữ sinh, cộng đồng mạng lại "chĩa mũi dùi" vào người chụp ảnh.

Nữ sinh ăn mặc phản cảm bị bạn học chụp lén - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, một nam sinh người Trung Quốc đăng tải bức ảnh chụp lén cô bạn cùng lớp lên mạng xã hội kèm theo dòng trạng thái: "Bạn học của tôi mặc xuyên thấu đến lớp, phải làm sao đây?".

Hình ảnh cho thấy nữ sinh bàn trên vì mệt mỏi nên đã ngủ gật trong lớp. Do mặc chiếc áo vải tơ mỏng, nữ sinh đã bị lộ nội y bên trong.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa số mọi người đều cho rằng tuy nữ sinh đáng trách vì ăn mặc hớ hênh đến trường nhưng hành vi của nam sinh cũng không đáng mặt đàn ông. Thay vì chụp lén bạn học đăng lên mạng để người khác gièm pha, nam sinh nên góp ý thẳng thắn để tránh tình trạng này lặp lại.

"Tôi cho rằng hành động của nam sinh không đứng đắn, chẳng khác gì hành động quấy rối, nhục mạ người khác"; "Hành động của anh ta còn đáng trách hơn nữ sinh kia"; "Nếu ngại không góp ý được thì có thể nhờ bạn nữ khác mà"; "Bản thân cũng có tử tế gì đâu mà nói người khác"; "Anh ta nên xem lại chính mình"; "Nữ sinh này mà báo cảnh sát thì hắn ta sẽ biết phải làm sao ngay thôi"..., dân mạng bình luận.

Sau khi bị ném đá dữ dội, nam sinh vội vàng xóa ảnh, đồng thời giải thích rằng đây không phải là chụp lén. Lúc nam sinh này chụp ảnh, rất nhiều bạn trong lớp nhìn thấy. Anh ta vốn nghĩ rằng chỉ vui đùa một chút, không ngờ hậu quả lại vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy.

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