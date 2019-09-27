Mẹ dẫn con gái không mặc gì đi siêu thị, mọi người đồng loạt đặt câu hỏi 'không hiểu người mẹ nghĩ gì'

Thế giới 27/09/2019 22:15

Bức ảnh bé gái 5 tuổi không mặc quần áo, vô tư đi lại trong siêu thị khiến mọi người khó hiểu. Hình ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng và nhận về nhiều bình luận chỉ trích.

Trên mạng xã hội thường đăng tải hình ảnh những cô gái trẻ ăn mặc phản cảm, hớ hênh ra chỗ đông người nên cư dân mạng đều không còn lạ lẫm gì. Thế nhưng chứng kiến một bé gái hoàn toàn không mặc gì khi đi siêu thị cùng mẹ như trong bức ảnh dưới đây thì chắc là lần đầu tiên. Hình ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng. Ai nấy đều sốc nặng và tự hỏi không biết người mẹ nghĩ gì mà lại để con như vậy.

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Bé gái không mặc gì vô tư đi lại trong siêu thị - Ảnh: Sohu

Hình ảnh cho thấy một bé gái khoảng 4-5 tuổi vô tư đi lại trong siêu thị mà không mặc quần áo. Đi cùng bé là người mẹ đang mặc váy vàng. Người mẹ không hề tỏ ra ngượng ngịu hay bất tiện khi con gái mình trong trạng thái không quần áo chốn công cộng.

Chắc hẳn những người chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng khó hiểu. Người mẹ thì ăn mặc đẹp đẽ, chỉnh tề nhưng lại để con trần truồng trước mặt nhiều người ở nơi công cộng.

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Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Sohu

Hiện vẫn không rõ lý do tại sao người mẹ lại làm như vậy. Thế nhưng cộng đồng mạng đều đồng loạt trách bà mẹ vô tâm với con.

- Một bé gái 5 tuổi chắc chắn đã ý thức được thế nào là xấu hổ. Không hiểu sao bà mẹ lại làm như vậy. Ở tuổi này những bé trai, bé gái khác còn lựa đồ mặc theo sở thích nữa.

- Nếu người mẹ làm vậy để phạt con gái thì thật đáng trách. Cách làm này là phản giáo dục bởi sỉ nhục người khác không phải là cách để dạy con.

- Nghe nói bây giờ cha mẹ còn không được tùy tiện đăng ảnh con lên mạng xã hội để tránh vi phạm quyền riêng tư. Bà mẹ này để con khỏa thân chốn công cộng chẳng những vi phạm quyền riêng tư của con mà còn gây nguy hiểm cho bé nữa.

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Dân mạng thắc mắc không hiểu người mẹ đang nghĩ gì - Ảnh: Sohu

- Hành động của người mẹ đã biến bé gái vô tình trở thành con mồi của rất nhiều những phần tử xấu nếu chúng nhìn thấy, ví dụ những kẻ ấu dâm.

- Cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của đứa bé. Thời buổi này kẻ xấu rất nhiều. Mẹ mà không bảo vệ con thì ai bảo vệ con đây. 

- Khi trẻ còn nhỏ chúng chưa nhận thức được thế nào là sự riêng tư nhưng sẽ biết xấu hổ khi không mặc quần áo mà đi ra ngoài đường. Có những bậc cha mẹ xuề xòa trong suy nghĩ rằng "trẻ con vẫn còn nhỏ, biết gì là riêng tư" và thế là họ vô tư cho con trần truồng ra phố như bé gái nói trên.

Hy vọng qua những hình ảnh gây xôn xao trên, phụ huynh nên giúp trẻ nhận thức được thế nào là quyền riêng tư, cái gì nên và không nên hành xử ở nơi công cộng. Điều này giúp trẻ ý thức được giá trị bản thân để bảo vệ chính mình. 

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