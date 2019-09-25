Clip bé trai 10 tuổi đánh đấm mẹ như bao cát khiến dân mạng bức xúc

Thế giới 25/09/2019 16:16

Sau khi xem clip bé trai 10 tuổi đánh mẹ, nhiều cư dân mạng cho rằng có lẽ người mẹ đã dành cho con những thứ tốt nhất nhưng lại quên dạy con phải biết ơn.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao về đoạn clip bé trai 10 tuổi đánh mẹ không thương tiếc. Ai nấy đều vô cùng phẫn nộ trước hành động trái luân thường đạo lý của cậu bé, đồng thời xót thương cho người mẹ.

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Bé trai 10 tuổi đánh đấm liên tiếp vào mặt mẹ - Ảnh cắt từ clip

Người xem không thể hiểu tại sao một đứa trẻ mới 10 tuổi, lứa tuổi vẫn cần được mẹ chăm sóc yêu thương lại có thể đánh đấm mẹ không tiếc tay. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc tại sao bà mẹ lại không phản kháng lại? Người quay clip cho cậu bé là ai, sao không can ngăn và khuyên bảo bé?

Theo suy đoán, có lẽ người mẹ đã làm điều gì đó khiến cậu bé phật ý và ra tay đánh mẹ. Còn người quay đoạn clip là ông bố. Nhờ có bố hậu thuẫn mà cậu bé thản nhiên làm ra những điều sai trái này. Người vợ có lẽ cũng sợ chồng nên đành im lặng chịu đòn.

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Người mẹ im lặng chịu đòn khiến nhiều người khó hiểu - Ảnh cắt từ clip
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Nhiều người suy đoán ông bố quay clip và không can ngăn hành động sai trái của cậu bé - Ảnh cắt từ clip

"Không thể tin nổi! Gia đình đã giáo dục thế nào khiến đứa trẻ trở nên như vậy?"; "Mới 10 tuổi mà đã ngông cuồng, bất hiếu. Sau này không biết còn làm ra những chuyện gì nữa"; "Tội nghiệp người mẹ, đứa trẻ cũng đáng thương vô cùng. Lớn lên trong môi trường giáo dục không tốt khiến nó trở nên bạo lực như vậy"; "Sao người mẹ không phản kháng lại? Cô ấy sợ chồng chăng?"...., dân mạng bình luận về đoạn clip bé trai 10 tuổi đánh mẹ.

Trước đó cư dân mạng từng lan truyền nhiều hình ảnh các đứa trẻ hỗn hào với cha mẹ trước mặt nhiều người. Điều này khiến cho rất nhiều phụ huynh phải suy nghĩ và xem lại cách giáo dục con cái.

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Cô gái tát mẹ ngay trên phố đông người khiến ai nấy kinh ngạc. Thế nhưng khi mọi người lên án hành động của cô thì người mẹ vội vàng bênh con. Còn cô gái thì đe dọa sẽ về nhà xử lý mẹ vì bà dám làm cô ta mất mặt chốn đông người - Ảnh: Internet
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Hình ảnh cậu bé 5 tuổi túm tóc, bóp cổ mẹ vì không được mua đồ chơi - Ảnh: Internet
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Đứa trẻ còn ngang ngược đến nỗi bắt mẹ quỳ xuống và xin lỗi mình - Ảnh: Internet

Qua những trường hợp phía trên, các phụ huynh nên nghiêm khắc hơn trong việc dạy dỗ trẻ con, không nên nuông chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ.

Bởi vì khi được thỏa mãn mọi yêu cầu, đứa bé đó sẽ không thể hiểu được giá trị của những món đồ, giá trị của tình cảm mà cha mẹ dành cho mình. Chúng sẽ nghĩ đó là điều đương nhiên được hưởng. Khi bố mẹ không đáp ứng yêu cầu, trẻ lập tức có suy nghĩ bố mẹ có lỗi với mình và phản ứng tiêu cực.

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