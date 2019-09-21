Mẹ nhẫn tâm bán hai con mới sinh rồi lấy tiền mua điện thoại mới

Thế giới 21/09/2019 20:28

Người mẹ trẻ bán con mới sinh lấy hơn 200 triệu đồng để trang trải nợ nần và mua điện thoại mới. Vụ việc khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, một phụ nữ trẻ ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ vì bán con mới sinh của mình với giá 65.000 nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng) để trả nợ và mua điện thoại mới.

Theo The Sun, người phụ nữ họ Ma (20 tuổi) đã bán hai con sinh đôi vào tháng 9/2018. Ma cho biết khi biết cô mang thai, cha mẹ cô đã vô cùng tức giận và từ chối chăm sóc cho đứa nhỏ. Trong khi đó, bạn trai của Ma là Wu thì nói rằng anh ta không biết phải làm gì với hai đứa nhỏ.

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Người mẹ nhẫn tâm bán con mới sinh để lấy tiền mua điện thoại và trang trải nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Thông qua một số người quen, Ma đã tìm được người đồng ý mua cặp song sinh. Tuy nhiên đây chỉ là người môi giới, cặp song sinh sau đó đã được bán cho hai cặp vợ chồng khác nhau, một nhà ở tỉnh An Huy và một nhà ở tỉnh Tô Châu với tổng số tiền là 65.000 nhân dân tệ.

Theo cảnh sát, cha của hai đứa nhỏ không có mặt khi chúng được sinh ra. Wu chỉ xuất hiện khi hai đứa con đã bị bán và yêu cầu được chia nửa số tiền. 

Ma khai với cảnh sát rằng sau khi chia tiền bán con với cha những đứa trẻ, số tiền còn lại cô dùng để trả nợ và mua chiếc điện thoại mới. Còn Wu thì dùng tiền trả hết nợ nần vì cờ bạc.

Hiện Ma và Wu để bị bắt giữ để điều tra về hành vi buôn bán trẻ sơ sinh.

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