Cha mẹ sát hại con 9 tuần tuổi vì bé quấy khóc làm hỏng cuộc 'mây mưa'

Thế giới 23/06/2019 15:57

Bé trai 9 tuần tuổi bị cha mẹ bóp chết vì trót quấy khóc làm phiền cha mẹ ân ái.

Rạng sáng 29/4/2014 tại thị trấn Burntwood ở Staffordshire, Anh xảy ra vụ việc cha mẹ sát hại con 9 tuần tuổi thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Mới đây, hai kẻ thủ ác đã được đưa ra xét xử về tội ác mà bọn chúng đã gây ra.

Theo lời hàng xóm, vào tối ngày 28/4/2014, họ nghe thấy tiếng Luke Morgan (26 tuổi) và vợ là Emma Cole (22 tuổi) cãi nhau dữ dội về chuyện tiền bạc. Vài giờ sau, họ nghe thấy tiếng thét lớn phát ra từ nhà của cặp vợ chồng trẻ tuổi. Một lúc sau thì xe cấp cứu được gọi đến và chở bé Tyler Morgan (9 tháng tuổi, con của Luke và Emma) vào viện. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng vào 4 giờ sáng hôm sau.

cha me giet con trai
Bé trai 9 tuần tuổi bị cha mẹ sát hại - Ảnh: BBC

Cảnh sát lập tức bắt giữ Luke và Emma để điều tra nguyên nhân cái chết của bé Tyler. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cặp vợ chồng đã cúi đầu nhận tội.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Luke và Emma say bí tỉ nên xảy ra cãi nhau. Một lúc sau, cả hai lại lao vào ân ái như chưa có chuyện cãi vã. Tuy nhiên, cuộc "mây mưa" bị phá hỏng bởi tiếng khóc không ngừng của cậu con trai 9 tháng tuổi.

Bực tức vì bị làm phiền, Luke và Emma đã bóp cổ con trai đến khi đứa bé nằm bất động. Trước đó, Luke còn đánh con trai khiến cậu bé bị gãy xương sườn. Kết quả khám nghiệm tử thi còn phát hiện nhiều vết răng cắn trên cánh tay của Tyler.

cha me giet con trai
Luke và Emma sát hại con trai vì bị làm phiền lúc ân ái - Ảnh: BBC

Đáng nói, cặp vợ chồng khai rằng hoàn toàn ý thức được hành động của mình trong lúc bóp cổ con trai nhưng không dừng lại. Chẳng những vậy, hai kẻ thủ ác còn tiếp tục cuộc "mây mưa" và 1 tiếng sau mới gọi xe cấp cứu. Chính vì vậy, tòa án cho rằng hành động của Luke và Emma là giết người và ngộ sát.

Tại phiên toà xét xử mới đây, Luke và Emma nhận mức án phạt lần lượt là 8 năm và 5 năm tù giam. Tuy nhiên, người dân đều cho rằng bản án này quá nhẹ so với những gì hai kẻ thủ ác đã gây ra.

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Từ khóa:   giết người

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