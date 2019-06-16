Bé gái vừa mới bước xuống xe đưa đón thì bị chính xe này tông phải và tử vong tại chỗ. Cha mẹ em gào khóc bên thi thể khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Chiều 15/6, tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một trẻ mầm non tử vong. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam đã lên tiếng xác nhận vụ việc.

Theo NLĐ, vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, xe đưa đón trẻ của Trường Mầm non B.S (quận Liên Chiểu) đưa các bé mầm non về nhà.

Khi đến địa phận tổ 12 thuộc phường Hòa Hiệp Nam, xe ô tô dừng lại để một bé gái 3 tuổi xuống xe.

Khi xe đưa đón lùi lại để tiếp tục đi thì tông phải chính bé trên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gia đình gào khóc bên thi thể bé gái 3 tuổi - Ảnh: NLĐ

Tại hiện trường, gia đình bé gái gào khóc thương tâm khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa. Bên cạnh đó, người nhà nạn nhân cũng vô cùng bức xúc vì cho rằng tài xế của xe đưa đón tắc trách dẫn đến cái chết của bé 3 tuổi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Công an phường Hòa Hiệp Nam cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang phối hợp với công an quận Liên Chiểu để làm rõ.

Theo điều tra, nạn nhân là D.N. (SN 2016). Chiều 15/6, bé N. và anh trai được xe đưa đón của trường mầm non B.S. đưa về nhà riêng tại tổ 12 phường Hòa Hiệp Nam. Khi đến gần nhà, giáo viên đã trao bé N. và anh trai cho cô của hai bé này.

Theo cô giáo, người nhà đã đưa 2 bé đi rồi thì xe mới rời đi. Tuy nhiên, bé gái đã chạy đi chơi ở khu vực gần đó có công trình đang thi công. Trong lúc chơi đùa, bé gái vấp phải đống cát cạnh công trình nên té ngã, đụng phải chính chiếc xe đưa đón dẫn đến tử vong tại chỗ.

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