Vụ container đâm ô tô bẹp dúm ở Tây Ninh: 4 nạn nhân là người thân ruột thịt

Xã hội 14/06/2019 14:58

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Tây Ninh vào sáng nay khiến 5 người tử vong. Trong đó ngoài tài xế thì 4 người còn lại đều thành viên trong một gia đình.

Hôm nay (14/6), tại khu vực cổng chào Tây Ninh, thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong thương tâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 5 nạn nhân ngoài tài xế thì 4 người còn lại là thành viên trong một gia đình (gồm cha, mẹ, con và bà ngoại).

Những người dân sống gần hiện trường cho biết, rạng sáng cùng ngày, một chiếc container đang lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM về Tây Ninh thì có biểu hiện mất lái, bất ngờ lao sang hướng đường ngược lại.

Vụ container đâm ô tô bẹp dúm ở Tây Ninh: 4 nạn nhân là người thân ruột thịt - Ảnh 1
Container mất lái đâm vào xe ô tô 4 chỗ - Ảnh: FB
Vụ container đâm ô tô bẹp dúm ở Tây Ninh: 4 nạn nhân là người thân ruột thịt - Ảnh 2
Chiếc xe ô tô biến dạng hoàn toàn sau tai nạn - Ảnh: FB

Chiếc container húc phải hai cột điện sau đó tông mạnh vào chiếc ô tô 4 chỗ. Cú va chạm kinh hoàng khiến ô tô bẹp dúm, đầu xe hư hỏng hoàn toàn.

Người dân nhanh chóng chạy đến hiện trường để cứu nạn, phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong ô tô nhưng đã tử vong. 

Vụ container đâm ô tô bẹp dúm ở Tây Ninh: 4 nạn nhân là người thân ruột thịt - Ảnh 3
Trừ tài xế, 4 nạn nhân trong xe ô tô là người thân ruột thịt - Ảnh: FB

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng CSGT huyện Trảng Bàng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn ra khỏi xe, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do container nổ lốp khiến xe mất lái, lao sang đường hướng ngược lại tông trực diện vào chiếc ô tô 4 chỗ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tây Ninh: Container đâm ô tô nát bét, 3 nạn nhân bẹp dúm tử vong tại chỗ

Tây Ninh: Container đâm ô tô nát bét, 3 nạn nhân bẹp dúm tử vong tại chỗ

Chiếc container mất lái đâm vào ô tô 4 chỗ khiến 3 người trong xe tử vong tại chỗ.

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