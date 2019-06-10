Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh quanh khu vực, Thượng úy CSGT Lê Văn Út Mười điều khiển xe máy trên Quốc lộ 50, theo hướng từ thị xã Gò Công về ngã 3 giao với Quốc lộ 1.

Theo một cán bộ công an chung đơn vị, Thượng úy Mười đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang. Lúc xảy ra tai nạn, nạn nhân đang trên đường đi làm nhiệm vụ.

Khi đến địa điểm trên, xe máy của Thượng Úy Mười bất ngờ va chạm với container chạy cùng chiều. Hậu quả, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe và bị cán tử vong tại chỗ.

Đoạn video ghi lại diễn biến vụ tai nạn sau khi chia sẻ trên mạng xã hội khiến người xem không khỏi xót xa. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Cũng trong ngày 9/6, tại thôn Phú Hải, xã Phú Thuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, chiếc xe ben lưu thông theo hướng từ Văn Bàn đi Lào Cai, khi chạy đến địa phận thôn Phú Hải thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông trên xe máy ngã ra đường và bị xe ben cán tử vong.

Người đàn ông bị xe ben cán tử vong - Ảnh: FB

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe ben còn cơ thể người đàn ông không còn hình dạng ban đầu. Người thân của nạn nhân đã vô cùng đau đớn, gào khóc thảm thiết. Cảnh tượng thương tâm khiến những người chứng kiến vô cùng đau lòng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.