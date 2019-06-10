Khi tới hiện trường, người thân của nạn nhân đã vô cùng đau đớn, gào khóc thảm thiết. Cảnh tượng thương tâm khiến những người chứng kiến vô cùng đau lòng.

Khoảng 9 giờ 30 sáng 9/6, tại thôn Phú Hải, xã Phú Thuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, chiếc xe ben lưu thông theo hướng từ Văn Bàn đi Lào Cai, khi chạy đến địa phận thôn Phú Hải thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông trên xe máy ngã ra đường và bị xe ben cán tử vong.

Người đàn ông bị xe ben cán tử vong - Ảnh: FB Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe ben còn cơ thể người đàn ông không còn hình dạng ban đầu. Người thân của nạn nhân đã vô cùng đau đớn, gào khóc thảm thiết. Cảnh tượng thương tâm khiến những người chứng kiến vô cùng đau lòng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng 11/5, chị Nguyễn Thị Thúy Dung (41 tuổi, ngụ huyện Long Thành) điều khiển xe máy chở mẹ là bà Nguyễn Thị Hằng (63 tuổi) và con trai là cháu Phạm Đức Hạnh (10 tuổi) chạy trên quốc lộ 51 hướng từ Vòng xoay cổng 11 đi cầu An Hảo. Khi đến khu vực ngã ba Vũng Tàu thì bất ngờ va chạm với xe ben mang BKS 60C-256.21 chạy cùng chiều bên trái đang rẽ phải ra quốc lộ 1. Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực ngã ba Vũng Tàu - Ảnh: Internet Cú va chạm khiến 3 người trên xe máy ngã văng xuống đường. Bà Hằng bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ, chị Dung bị thương, còn cháu Hạnh bị bánh xe cán qua người được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau tai nạn, chiếc xe ben chạy thêm một đoạn thì tấp vào lề. Nhận tin báo từ người dân, Công an TP. Biên Hòa nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo điều tra, do là cuối tuần nên chị Dung chở mẹ và con trai đến nhà người thân chơi. Chuyến đi vui vẻ biến thành thảm kịch đau lòng khiến ai nấy xót xa.

Con gái bị tạt axit trước ngày đám hỏi, cha khóc cầu xin bác sĩ: ‘Da tôi nhiều lắm, lấy của tôi được không?’ Chứng kiến cảnh con gái mới 23 tuổi chuẩn bị lên xe hoa phải chịu cảnh đau đớn vì bị tạt axit, người cha dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể kiềm được nước mắt.

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