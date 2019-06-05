Thức dậy, cậu bé 4 tuổi đi tìm mẹ thì không may bị đuối nước. Chứng kiến cảnh người mẹ nghèo ngồi khóc bên thi thể đứa con trai xấu số, ai nấy đều vô cùng xót xa.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Cao Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là bé C.V.Q (sinh năm 2015, ngụ bản Kè, xã Lâm Hóa).

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng 4/6, một số người dân trên đường đi trồng rừng thì phát hiện bé Q. bị đuối nước trên sông Gianh, đoạn chảy qua bản Kè. Mọi người đã hô hoán, cố gắng bơi xuống sông cứu người nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ông Kiên còn chia sẻ thêm, gia đình bé Q. là người dân tộc Mã Liềng, là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương.

Người mẹ thẫn thờ bên thi thể con trai 4 tuổi khiến ai nấy đều vô cùng xót xa - Ảnh: Internet

Bố Q. đi làm ăn xa, mẹ cháu không có nghề nghiệp nên thu nhập cũng không ổn định. Để có tiền cho các con ăn hàng ngày, mẹ Q. phải đi xúc cá, mò cua ở sông, suối rồi mang ra chợ bán.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Q. vừa ngủ dậy. Biết mẹ đi xúc cá ở sông, bé đã đi ra sông tìm dẫn đến tai nạn thương tâm.

Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ kinh phí mai táng cho bé theo phong tục địa phương.

Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em đuối nước khiến dư luận bàng hoàng.

Cha mẹ đi làm, hai bé trượt chân xuống hồ tử vong

Vào ngày 2/6 vừa qua, tại khu vực hồ Bàu Đầy, thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai em nhỏ tử vong.

Nạn nhân là bé Nguyễn Thị Mỵ Nương (sinh năm 2013, đang học mầm non) và em Vương Thị Kiều Oanh (sinh năm 2011, học sinh lớp 2).

Vào thời điểm trên, cha mẹ hai em đều đi làm, Nương và Oanh tự chơi với nhau tại khu vực gần hồ nước.

Trong lúc chơi, hai em bị trượt chân rơi xuống hồ dẫn đến tử vong. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, gia đình mới phát hiện và đưa thi thể hai em về nhà.

Ngay sau khi xảy ra vụ đuối nước, đại diện UBND xã Hải Lâm đã đến động viên và hỗ trợ cho 2 gia đình.

Xót cảnh người đàn ông bán tăm nghèo, tàn tật chết đuối thương tâm trên đường mưu sinh Trên đường đi bán tăm, người đàn ông tàn tật rơi xuống sông tử vong. Cảnh tượng đau lòng khiến nhiều người xót xa.

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