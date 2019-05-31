Cùng nhau nhảy xuống cứu một bạn bị sẩy chân, nhóm học sinh bị đuối nước, chỉ duy nhất một nữ sinh sống sót.
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Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị đuối nước 10 triệu đồng và cho người đến giúp đỡ gia đình tiến hành mai táng cho các nạn nhân theo đúng phong tục địa phương.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng hôm qua (30/5), một nhóm học sinh thuộc lớp 8A, trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành rủ nhau đến đập Trại Xanh, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành chơi.
Trong lúc này, một bạn bị trượt chân rơi xuống đập nước khi đi rửa chân. Nhìn thấy bạn chới với, 4 bạn khác đã nhảy xuống cứu nhưng không được khiến cả 5 em bị nước nhấn chìm.
Thấy vậy, em Phan Thị Bảo Châu (sinh năm 2005) đã nhảy xuống cứu bạn. Tuy nhiên, vì nước quá sâu nên Châu cũng bị chìm. Nhờ được một bạn nam cứu kịp thời nên Châu may mắn sống sót còn những bạn khác không qua khỏi.
“Vì em biết bơi nên khi thấy các bạn bị như thế em đã nhảy xuống cứu nhưng các bạn hoảng loạn làm em cũng không thể bơi được và bị nước nhấn chìm. Lúc đó em được bạn Hiệp đứng trên bờ kéo lên bờ, còn các bạn khác bị nước nhấn chìm”, Châu kể trên Trí thức trẻ.
Nhận được tin, người dân địa phương và cơ quan chức năng đã đến hiện trường tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thi thể của cả 5 em đều được tìm thấy.
Danh tính 5 học sinh đuối nước gồm: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Giang, Trần Long Nhật, Nguyễn Thị Trang và Cao Thị Nương (cùng sinh năm 2005).